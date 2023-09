Un été entre sécheresse et excès de pluviosité

Share this with email

Un mois de juin suffocant et des mois de juillet et août trop pluvieux... Voilà en substance que les annales retiendront de l'été 2023 au Luxembourg. Si le Sud de l'Europe a été accablé tout l'été durant par plusieurs épisodes de canicule extrêmes dus à un dôme de chaleur, on ne peut pas en dire autant de nos régions, qui n'ont pas pu profiter des effets habituels de l'anticyclone des Açores, resté plus en retrait cette année sur l'océan Atlantique.

Selon, AgriMeteo, le service météorologique national de l'ASTA (Administration des services techniques de l'agriculture) du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, l'été 2023 a donc «été marqué par des variations extrêmes de températures et des précipitations entre la première et la deuxième moitié de l'été, et notamment par un début de sécheresse en juin, puis un excès de pluviosité à partir de mi-juillet».

Un été plus chaud que la normale

Si certaines périodes ont pourtant semblé nous montrer le contraire, AgriMeteo souligne que l'été a été plus chaud que la normale au niveau des températures, avec un thermomètre affichant des températures allant de +1 à +1,4 degré excédentaire à Luxembourg-Ville.

Exemple des anomalies de températures pour cet été 2023, avec la station de Clémency. © PHOTO: AgriMeteo

Du côté de la pluviométrie, le bilan est «mitigé» selon les régions, relève AgriMeteo. «Si le niveau de pluie était déficitaire à Remich (Moselle), les stations météo d’Asselborn (nord), Luxembourg-ville (centre) et de Clémency (sud-ouest) ont enregistré un excédent de pluie.»

Une analyse qui découle des 39 stations météorologiques automatiques installées dans toutes les régions du Luxembourg. Pour dresser ce bilan météorologique de l'été, les valeurs de quatre stations représentatives Asselborn (nord), Clemency (sud−ouest), Remich (Moselle) et Luxembourg-ville (centre) ont été comparées aux valeurs moyennes de la période de référence 1991−2020.

Juin: trop chaud et trop sec

Juin 2023 a été le 6e mois de juin le plus chaud depuis le début des enregistrements en 1838, «avec des anomalies entre +2.6 °C et +3.6 °C», relève AgriMeteo. «Les précipitations étaient déficitaires dans tout le pays, avec des écarts entre -55.4 mm et -40.3 mm.»

Juillet: températures légèrement trop froides et excès de pluie

Par contre, juillet a été marqué «par des températures moyennes un peu plus froides que la normale jusqu’à -0.7°C». Seule la capitale fait figure d'exception, avec une température moyenne supérieure de 0,5 °C à la normale. «Le niveau des précipitations a progressivement augmenté de 71.7 mm à 108.2 mm», précise AgriMeteo.

Août: frais et pluvieux

«Dans tout le Grand-Duché de Luxembourg, le début du mois d’août était relativement froid et pluvieux. À partir de mi-août, les températures ont augmenté pour ensuite baisser à nouveau», détaille le service météorologique national de l'ASTA. Le mois a été plus froid que la normale, avec des anomalies allant jusqu’à -0.7 °C) sauf à Luxembourg-ville. «La pluie était excédentaire dans l’ensemble du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à +54.7 mm».

Toutes les données enregistrées par les 39 stations météorologiques de l'ASTA ainsi que le bulletin météo sont accessibles sur www.agrimeteo.lu.