Un événement pour enfants avec une drag queen suscite la controverse à Esch

La présence d'une artiste LGBTQ+, Tatta Tom, qui fera la lecture aux enfants à Esch-sur-Alzette, suscite de nombreux propos haineux. La ministre Taina Bofferding et la commune prennent la défense de l'invitée et de l'événement.

Le conseil communal d'Esch a également réagi aux insultes et à l'opposition farouche qui s’élève face à présence de la drag queen. © PHOTO: DR/Bibliothèque d'Esch

La bibliothèque d'Esch a annoncé que son programme pour enfants «Besa Kids Club» sera animé par une invitée spéciale le 29 juillet: la drag queen Tatta Tom fera la lecture aux enfants et abordera le thème de la diversité des genres. La rencontre est prévue à 13h, comme l'indique l'annonce publiée sur la page Facebook de l'institution.

Un événement qui suscite une vive polémique, des commentaires discriminatoires et des messages de haine étant diffusés sur les réseaux sociaux en raison du choix de cette artiste LGBTQ+ pour un événement à destination des tout-petits.

L'affaire prend une telle ampleur que la commune d'Esch et la ministre de l'Egalité des genres elle-même, Taina Bofferding, se sont déjà exprimées publiquement pour appeler à la tolérance et exprimer leur soutien à la drag queen et à sa présence lors de cette session de lecture.

La ministre «très choquée»

Taina Bofferding se dit «très choquée» par la «véhémence» avec laquelle les gens «refusent la tolérance et l'acceptation». Dans son message sur Facebook, la ministre rappelle que «les enfants n'ont pas de préjugés». «Les enfants acceptent chacun tel qu'il est: hétérogène, coloré, couleur de peau claire, couleur de peau foncée, yeux bleus, cheveux roux, grand, petit, etc.»

Ce n'est que plus tard, rappelle-t-elle, «par les réactions des autres, par ce qu'ils apprennent de leur environnement, par ce qu'ils lisent dans les livres ou voient à la télévision, qu'ils commencent à catégoriser certaines choses comme bonnes ou mauvaises, normales ou pas normales». Taina Bofferding rappelle que «c'est ainsi que naissent les stéréotypes».

«Tolérance et acceptation»

Pour la ministre, l'invasion de Tatta Tom dans la bibliothèque est une chose positive.

L'apparence de l'artiste, avec sa barbe et ses vêtements féminins, peut être «une nouveauté» pour les enfants, reconnaît-elle, mais «rien de négatif» ou qu'ils «craignent», car les enfants «sont ouverts et curieux». «C'est ainsi que l'on apprend la tolérance et l'acceptation», dit-elle.

Esch, «une localité inclusive»

Le conseil communal d'Esch a également réagi aux insultes et à l'opposition farouche qui s’élève face à la présence de la drag queen à l'événement pour les plus petits. La lecture de Tatta Tom fait partie des activités de la bibliothèque pour «promouvoir la tolérance et la diversité», commence par dire la commune dans un communiqué où elle fait part de sa position sur la polémique prise lors de la réunion du vendredi 14 juillet.

Pour cette raison, la commune défend la «protection de tous les individus dans une société multiculturelle, quelle que soit leur orientation sexuelle», rappelant également qu'en tant que ville, elle est membre de plusieurs organisations internationales LGBTQ+, et accueille la marche des fiertés depuis 2010.

L'objectif du conseil communal est qu'Esch-sur-Alzette puisse être «une localité inclusive dans laquelle chacun peut vivre sa vie librement et sans crainte de discrimination».

Les commentaires discriminatoires et haineux sur la publication Facebook de la bibliothèque d'Esch concernant la participation de Tatta Tom au Besa Kids Club pourraient avoir des conséquences juridiques. La justice est «en train de vérifier ces propos», a confirmé cette entité au Tageblatt, sans toutefois donner plus de détails.

