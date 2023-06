Un gain de plusieurs centaines d'euros grâce aux mesures votées ce jeudi

Une baisse d'impôt qui pourra atteindre dans certains cas plusieurs centaines d'euros en 2023. Voilà ce qui attend les contribuables dans les prochains mois, suite au vote à l'unanimité ce mercredi du projet de loi instaurant un crédit d'impôt conjoncture. La mesure avait été décidée lors de la réunion du comité tripartite en mars dernier et pensée pour compenser l'équivalent de deux tranches indiciaires jusqu'à fin 2023 et ce, de manière rétroactive au 1er janvier. Chaque index provoque en effet une hausse d'impôts qui est plus forte que l'augmentation du salaire net.

Lire aussi :Un paquet de mesures prévu pour soulager fiscalement les ménages

La mesure, qui ne concernera que l'année fiscale 2023, sera valable autant pour les travailleurs (salariés et indépendants) que pour les retraités. «Quand nous aurons voté ce texte, les employés percevront directement ce crédit d'impôt des sept premiers mois d'un coup sur leur fiche de paie et il sera ensuite perçu de manière mensuelle», expliquait la semaine dernière Gilles Baum (DP), rapporteur du projet de loi.

D'autres mesures approuvées

Avec l'introduction de ce crédit d'impôt, les salariés paieront au total 5% d'impôts en moins en 2023. Et 6% en moins en 2024 grâce à l'entrée en vigueur de l'adaptation du barème fiscal à l'inflation, une autre des mesures décidées lors de la tripartite de mars dernier.

En plus de ces mesures fiscales législatives, des projets de règlements grand-ducaux ont été soumis à la procédure réglementaire afin de relever les plafonds des intérêts débiteurs en relation avec des prêts immobiliers, une autre mesure prise dans le cadre du paquet de solidarité. Ces changements permettront ainsi à un couple avec deux enfants et un prêt immobilier de bénéficier d'un gain de 2.460 euros dès cette année et de 2.580 euros l'année suivante, grâce à la déduction des intérêts déductibles des prêts immobiliers. Le plafond de ces intérêts déductibles passera de quatre fois 2.000 euros à quatre fois 3.000 euros.

Le projet de loi adopté à la Chambre ce jeudi incluait également d'autres mesures, comme le passage de l'exonération fiscale de 50% à 75% pour les personnes mettant leur logement à disposition de l'Agence immobilière sociale, l'introduction d'un crédit d'impôt complémentaire aux crédits d'impôt spécifiques pour les indépendants, les salariés et les retraités pour compenser socialement la taxe carbone et la prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 de la subvention du prix du gasoil utilisé comme combustible et la subvention pour le gaz de pétrole liquéfié (propane en vrac ménager).