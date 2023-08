Un groupe WhatsApp pour lutter contre les dealers dans le quartier de la Gare

Share this with email

«Quartier Gare – Sécurité.» Sur WhatsApp, ce groupe s'est formé le 15 juillet, cinq jours seulement après la parution de notre reportage intitulé «Les gars se piquent ou fument du crack devant l’école». À ce jour, il compte près de 200 membres, dont une grosse majorité de riverains. Membre du DP, candidate aux dernières élections communales (8.427 voix), Laurence Gillen évoque la genèse de ce mouvement : «Il y a quelques semaines, j'ai lancé une invitation sur Hoplr (Ndlr : plateforme dédiée à la communication entre les résidents d’un même quartier). Trois personnes se sont présentées au rendez-vous. Nous avons eu l'idée de créer ce groupe...»

Dans ce quartier, Laurence Gillen y est née, a grandi et continue d'y vivre. «Enfant, je connaissais de vue dealers et junkies, la cohabitation ne se passait pas trop mal car c'était sous contrôle…» C'était l'époque pré-fermeture, rue Glesener, d'un commissariat haut de trois étages. L'époque aussi où «les dealers étaient des locaux, les junkies aussi». À l'en croire, les codes n'étaient pas les mêmes. Les substances non plus. L'implantation de la «filière nigériane», l'apparition du crack et les incidents à répétition font de ce quartier une véritable Cour des Miracles.

Il y a aussi des ‘’golden boys’’ qui s'arrêtent en grosse cylindrée pour faire leurs courses… Laurence Gillen Membre fondatrice du groupe

Les membres du groupe «Quartier Gare – Sécurité» partagent un quotidien marqué du sceau de la peur. Un restaurateur confie son malaise : «La situation se détériore à une vitesse folle ! Il y a deux mois, j'essayais de relativiser, de me dire que le quartier était sympa, maintenant je crains même d’aller chercher ma voiture dans le parking souterrain…» Lui aussi a rejoint le fil.

Démunis et habités par un sentiment d’abandon, la parole des membres dérape parfois. «On a l'impression d'être au zoo», glisse l'un d'eux, obligeant les «administrateurs» à devoir recadrer le débat : «Il s'agit d'un groupe qui dénonce les problèmes de sécurité à la gare, donc afin de rester dans la thématique, veuillez poster uniquement des messages dans ce sens.»

1 / 4 Photos prise par les membres du groupe WhatsApp «Quartier - Sécurité»

2 / 4 Photos prise par les membres du groupe WhatsApp «Quartier - Sécurité»

3 / 4 Photos prise par les membres du groupe WhatsApp «Quartier - Sécurité»

4 / 4 Photos prise par les membres du groupe WhatsApp «Quartier - Sécurité»









Évoquer l'identité - ou du moins les origines - des dealers peut être perçue par certaines bonnes âmes comme un délit de faciès. Cette accusation, Laurence Gillen la balaie d’un revers de main : «Que les gens croient au racisme s’ils le souhaitent ! Le quartier de la gare est constitué de plus de 80% d'étrangers...» Un secteur prisé aussi, selon elle, par une autre «population» : «Il y a aussi des ''golden boys'' qui s'arrêtent en grosse cylindrée pour faire leurs courses…»

Pour les habitants, c'est une certitude, le quartier est devenu l'un des passages obligés du tourisme de la drogue au Grand-Duché. Un matin – comme les autres – le temps de conduire son enfant à l'école et de traverser les rues Glesener, Strasbourg et 1900, un membre fait un rapide inventaire : «4 ''dames'', 16 drogués, 4 dealers, 6 vélos et 3 trottinettes électriques…»

Mandale, pitbull et menace de mort

Du haut de ses 60 ans, dont 30 passés dans le quartier, Marie est une femme de caractère. «Il y a quelques années, un junkie a voulu m'agresser, je l'ai allongé d'une mandale», raconte-t-elle, encore amusée. Sa garde, elle ne la baisse pas, mais ne se risquerait plus à jouer du coup de poing. «Les gars, je ne sais pas ce qu'ils prennent comme produits, mais ils sont comme possédés...»

Depuis quelques temps, cette ancienne tenancière de bar dit être victime de menaces de mort de la part d'un dealer. «Quand il me voit, il s'approche et passe son doigt sous la gorge… Je l'ai pris en photo et dit à ma fille ce qu'elle devait faire s'il m'arrivait quelque chose…»

L'individu en question aurait un problème avec Léon. Léon, c'est son chien, un «croisé pitbull», qui jure-telle, lui «a déjà évité bien des problèmes». Avec l'âge, le molosse n'a plus le même mordant. «Il se fait vieux», déclare celle qui s'est retrouvée récemment dans une situation inhabituelle : «Au pied de l'immeuble, complètement défoncé, un gars s'est approché de moi en me disant ''toi, tu dois avoir plein de fric, alors ton chien va me mordre et tu vas payer…'' Pendant que je reculais, lui avançait vers moi et mettait son bras devant la gueule de Léon. Heureusement, un policier est arrivé à ce moment-là…»

Il y a quelques jours, un dealer refourguait sa saloperie à un jeune de 14 ou 15 ans... Marie (60 ans)

Des «histoires», Marie dit en avoir des «tonnes». Sur le fil, durant les premières semaines, c'était un défilé incessant d'anecdotes, photos et vidéos. De jour comme de nuit. Depuis, le flux s’est régulé et chacun patiente le petit matin pour poster le dernier épisode d’une série sans fin. De quoi même étonner les initiateurs du projet. «En m’impliquant dans ce projet, confie l'un deux, j’avais conscience du problème, mais pas de son ampleur. Je ne pouvais pas m’imaginer autant d’incidents chaque jour…»

Manifestation et réunion publique avant les législatives

Les membres du fil «Quartier Gare – Sécurité» envisagent d’organiser une manifestation le 23 septembre afin de sensibiliser le public, mais aussi les politiques avant les élections législatives. Envoyée le 3 août à la ville de Luxembourg, la demande est pour l’heure sans réponse. Une autre demande a été formulée en vue d'une réunion publique le 28 septembre au… Centre Sociétaire et sportif Gare sur le parvis duquel dealers et junkies ont pris leur quartier. «On nous a fait savoir que la salle n'était pas disponible à cette date. On doit nous en proposer une autre.» Avant le 8 octobre ? «Peut-être le 27...»

Pour beaucoup, il n'y a plus de temps à perdre. «Si les gens pensent que cette situation va se cantonner au quartier de la gare, ils se trompent lourdement, confie un membre sous couvert d'anonymat. Elle va très vite se propager dans les quartiers environnants. Regardez ce qui se passe place Hamilius. Vous auriez envie d'y acheter un appartement à 15.000 euros du mètre carré ?»

Au-delà des considérations financières, Marie s'inquiète de la situation sanitaire : «Ça devient très urgent. Il y a quelques jours, un dealer refourguait sa saloperie à un jeune de 14 ou 15 ans. J'ai hésité, mais ne suis pas intervenue. Je sais bien que je n'aurais pas pu faire grand-chose, mais bon, je regrette et je m'en veux... Vous vous rendez compte ? Refiler de la drogue à un adolescent...»