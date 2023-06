Un héros récompensé pour avoir risqué sa vie en sauvant une femme

Kelvin Josue Alvarado Oliva n'a pas pu empêcher la femme qu'il a sauvée d'une voiture en feu en novembre dernier de succomber à ses blessures, mais ses efforts et son acte de bravoure n'ont pas été oubliés et ont été reconnus au plus haut niveau par le grand-duc Henri et le Premier ministre Xavier Bettel à la Philharmonie ce vendredi matin.

Lire aussi :Six personnalités méritantes récompensées par le Grand-Duc

Au péril de sa vie

Originaire du Honduras, Kelvin Alvarado a été l'un des six récipiendaires de la distinction lors de la cérémonie officielle marquant la fête nationale luxembourgeoise du 23 juin. La médaille d'honneur lui a été décernée "pour ses actes extraordinaires de courage et de dévouement", comme l'a souligné le Premier ministre, Xavier Bettel.

Le chef du gouvernement a rappelé que le chauffeur de 39 ans n'a pas hésité, même au péril de sa vie, à être le premier à se rendre sur les lieux d'un grave accident, à Gilsdorf, pour venir en aide à une personne et à son animal de compagnie qui s'étaient retrouvés coincés dans un véhicule en feu.

Lire aussi :Défilé militaire dans la capitale : une journée de fête et de fierté

«Sans le moindre équipement de protection, il a libéré une personne d'une voiture en feu» et "s'est brûlé les deux mains dans cette situation plutôt dangereuse", se souvient-il.

Le courage de Kelvin Oliva est, a souligné Xavier Bettel, «un exemple pour nous tous». «Dans notre société, il est important que nous nous aidions les uns les autres», a-t-il souligné

Un dimanche qui l'a changé à jamais

L'acte de courage qu'il a accompli ce dimanche 13 novembre 2022 est un souvenir chargé d'émotion pour Kelvin Josue Alvarado Oliva, puisque la femme qu'il a sauvée de la voiture est finalement décédée.

Au micro de RTL, le chauffeur routier a rappelé ce qu'il retient de cet épisode remarquable qui a commencé alors que lui et sa famille se rendaient à un déjeuner avec des amis. C'est à ce moment-là qu'il a découvert le grave accident et qu'il a réalisé que des personnes étaient en danger.

Lire aussi :Les temps forts de la fête nationale en images

«Je me suis arrêté et je suis sorti de la voiture», a-t-il raconté à la station, expliquant qu'il avait tout de suite compris que le véhicule était renversé sur le côté et en flammes avec une personne à l'intérieur.

Kelvin se souvient qu'il a d'abord cru qu'il y avait deux personnes dans le véhicule, mais qu'il s'agissait «d'une femme et de son chien.» Alors que certaines personnes parlaient entre elles et que d'autres filmaient, il a décidé d'agir : «Les secours n'étaient pas encore arrivés et je devais faire quelque chose.»

«C'est un moment que je n'oublierai jamais»

Les portes de la voiture ne s'ouvrent pas, mais il avance quand même, avec le risque d'explosion et de flammes intenses qui l'entourent.

Il a brisé la vitre arrière de la voiture et, une fois à l'intérieur, il a été asphyxié par la fumée et la chaleur intense. «Je ne voyais rien, je ne pouvais pas respirer», se souvient-il au micro de RTL. Il n'a pas abandonné pour autant et a réussi à briser la vitre du toit ouvrant pour tenter de faire sortir la femme par ce moyen. Mais son pied était coincé et de nombreuses voix s'élevaient pour lui demander d'abandonner et de ne pas sacrifier sa vie.

L'aide de deux jeunes Portugais

Malgré les supplications et le peu qu'il pouvait faire pour la victime, Kelvin ne voulait pas la laisser dans la voiture en feu.

C'est alors qu'avec l'aide de «deux jeunes Portugais», il a commencé à tourner la voiture et à ouvrir les portes, mais le résultat n'a pas été celui escompté et il a fini par utiliser ses mains et ses coudes pour briser une autre vitre.

«J'ai senti mes bras brûler, mais je ne pouvais pas en rester là», a-t-il déclaré. Kelvin Alavarado a finalement réussi à faire sortir la femme et le chien du véhicule.

Lire aussi :L'hommage du grand-duc Henri à l'égard des travailleurs frontaliers

L'expression du visage de la femme - qui allait mourir quelques heures plus tard - alors que Kelvin l'emmenait loin des flammes de sa voiture est quelque chose qu'il gardera pour toujours dans sa mémoire. «C'est un moment que je n'oublierai jamais», a-t-il déclaré à RTL, admettant que l'image de ces événements le perturbe souvent. «J'essaie d'être fort pour ma famille parce qu'il y a des jours où c'est difficile», a-t-il avoué.

Bien qu'il ait été gravement brûlé aux mains et aux bras et qu'il ait été empêché de travailler pendant deux mois, il ne regrette pas d'avoir agi comme il l'a fait. «Je le referais sans hésiter. Et j'aimerais que quelqu'un fasse la même chose pour moi ou pour ma mère si elle était dans la même situation», a déclaré l'intéressé. Ce dernier a aussi lancé un message à ceux qui viennent de filmer l'accident : «Si vous vous trouvez dans une situation similaire, aidez-nous ou appelez les pompiers, car cela peut faire la différence.»

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Thomas Berthol