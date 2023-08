Un homme de 71 ans décède après un accident à Ettelbruck

Share this with email

(lm) - Lundi soir, vers 21h, une personne a été heurtée par une voiture à Ettelbruck, avenue des Alliés. Ce mercredi matin, la police annonce que le piéton de 71 ans n'a pas survécu à l'accident. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital lundi soir et a succombé à ses blessures dans la nuit.

Le parquet a été informé et a chargé le service de mesure et d'identification de la police de clarifier les circonstances exactes de l'accident, informe encore la police. La voiture a été confisquée et le conducteur a dû rendre son permis de conduire. Les tests d'alcoolémie et de drogue se sont révélés négatifs. En outre, le parquet a demandé une autopsie de la victime de l'accident.

L'enquête est actuellement en cours et des vérifications supplémentaires ont lieu sous le contrôle d'un juge d'instruction à Diekirch.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol