Un immense labyrinthe de maïs à découvrir à Lintgen

Les temps sont durs pour beaucoup. Entre la hausse des prix des produits alimentaires, celle des prix de l'énergie, sans oublier l'explosion des prix des voyages, de nombreux ménages devront faire des concessions cet été, faute de budget suffisant. Néanmoins, il n'est pas nécessaire pour ces derniers de rester cloîtrés chez eux pendant les vacances scolaires. Le Grand-Duché regorge d'activités à réaliser en famille et surtout, à la portée de toutes les bourses. La rédaction de Virgule vous proposera chaque mercredi, à partir de ce 19 juillet, une proposition d'activité à faire à quatre, deux adultes et deux enfants, pour un budget de moins de 100 euros.

Pour cette première sortie, nous vous emmenons à Lintgen, dans le canton de Mersch, à une vingtaine de minutes de la capitale en voiture ou une quarantaine via les transports en commun. Là, à quelques encablures de la gare, où nous vous conseillons vivement de vous garer, le long de la piste cyclable longeant les voies, un immense labyrinthe de maïs est accessible depuis le 8 juillet dernier.

Le labyrinthe s'étale sur une superficie de 20.000 m². © PHOTO: Gerry Huberty

D'une superficie d'environ 20.000 m², soit l'équivalent de deux terrains de football, le labyrinthe est le fruit d'un projet des jeunes agriculteurs du Landjugend Zenter. Le président de l'association, Christian Zimmer, explique que l'idée trottait dans la tête des 16 membres de son comité depuis un bon bout de temps. «On a le savoir-faire, donc autant en profiter», glisse-t-il.

L'entrée se situe le long de la piste cyclable, accessible, à pied ou à vélo, très simplement depuis la gare de Lintgen. © PHOTO: S.MN.

Ce dédale, qui en vaut réellement le détour, se veut également ludique et divertissant. «Chaque participant emmène une carte des lieux avec lui et doit trouver cinq tampons disséminés dans le labyrinthe. S'il y parvient, il obtiendra une chance de remporter l'un des trois grands prix, dont un trampoline d'une valeur de 1.000€», explique le président. Et puis, des panneaux didactiques sont installés ici et là pour en apprendre plus sur l'agriculture au Luxembourg. «L'installation de ruches d'abeilles sont également prévues. On a aussi planté des tournesols», note le président, qui parle d'une durée de l'activité comprise entre une et deux heures.

1 / 2 Retrouvez les cinq tampons disséminés dans le labyrinthe pour tenter de gagner un prix. © PHOTO: S.MN.

2 / 2 Le tracé est composé de plusieurs panneaux didactiques. © PHOTO: S.MN.





Autre particularité: le labyrinthe est accessible à toute heure du jour et de la nuit et ce, sept jours sur sept. «Oui, nous avons déjà eu des aventuriers nocturnes. Le week-end dernier, notamment dimanche, on a accueilli pas moins de 800 personnes», se réjouit Christian Zimmer.

Oui, le labyrinthe est ouvert au public à toute heure du jour et de la nuit. © PHOTO: S.MN.

Et puis, vu du ciel, difficile de passer à côté de la forme du labyrinthe, retraçant les frontières du Grand-Duché. «Nous avons fait appel à un professionnel allemand qui a tracé le parcours de manière informatique. Les différents points GPS ont été marqués de sorte que le parcours soit précisément tracé.»

Le maïs a ainsi été planté début mai. «Le sol était encore très froid, ce qui a ralenti la pousse du maïs. Quelques jours plus tard, un gros orage a ensuite rendu le sol très dur, mais tout est bien qui finit bien.»

Question tarifs, l'entrée est gratuite pour les moins de 3 ans. Pour les enfants âgés de 4 à 18 ans, comptez 4 euros l'entrée et 6 euros pour les adultes. Une formule «famille» est également proposée à 22 euros pour deux adultes et trois enfants et 3 euros supplémentaires par enfant. Paiement possible en espèces, mais aussi via une application de paiement électronique. Autant dire que dans notre cas d'une famille de deux adultes et deux enfants, le budget est totalement respecté. De quoi se permettre de s'offrir un petit repas dans l'un des restaurants à proximité de la gare ou profiter d'une autre activité aux alentours, comme par exemple au centre aquatique Krounebierg à Mersch (8 euros/adulte et 5,5 euros/enfant par journée).

Pour les enfants âgés de 4 à 18 ans, comptez 4 euros l'entrée et 6 euros pour les adultes. © PHOTO: S.MN.

Ou si vous êtes d'humeur à arpenter les tracés sinueux des labyrinthes, sachez que le Club des Jeunes Ënnersauer à Rosport a également créé un labyrinthe de maïs à proximité de la centrale hydroélectrique de Rosport.

Les jeunes agriculteurs du Landjugend Zenter comptent de leur côté laisser le labyrinthe de Lintgen accessible jusqu'à la mi-septembre. «Tout dépendra de la météo et de l'évolution du maïs», conclut celui qui ne serait pas contre l'idée de réitérer l'expérience à l'avenir.