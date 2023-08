Un jackpot record de 185.219 euros est tombé au Casino 2000 à Mondorf

Share this with email

185.219 euros! C'est la somme remportée ce dimanche à 00h23 par un Meurthe-et-Mosellan au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, en jouant à une machine à sous.

Avec cette somme, l'heureux gagnant, qui a préféré conserver l'anonymat, ne compte pas s'offrir de très belles vacances ou des articles de luxe. Alors qu'il pensait encore devoir travailler durant un an, il a décidé, grâce à ce joli pactole, de partir de manière anticipée à la retraite pour profiter de la vie.

1,5 million d'euros remportés en 2007

Ce gain d'un peu plus de 185.000 euros est l’un des plus gros jackpots du Casino 2000, qui fête cette année ses 40 ans d'existence. Le plus gros montant remonte à quelques années maintenant, avec plus de 1.5 million d’euros remportés en mai 2007.

«D’autres belles sommes ont été remportées au fil des années : 686.348 € en mars 2011, 203.800 € et 460.638 € en mai et juin 2016 et 349.652 € en janvier 2020», énumère-t-on du côté de l'établissement. En moyenne, plus de 17 millions d’euros de jackpots sont payés (jackpots et lots cumulés) par mois, au Casino 2OOO.