Un Luxembourgeois cuisine dans l'un des meilleurs hôtels d'Europe

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

La route qui mène du Luxembourg à la Forêt-Noire est bordée de plusieurs agglomérations avec des villes, des industries et de larges autoroutes. Peu après Karlsruhe, cette image change lentement, les routes deviennent plus étroites, les montagnes environnantes plus hautes, la végétation forestière augmente soudainement. En l'espace de quelques kilomètres, les villes et les zones industrielles se transforment en petites localités avec des maisons à colombages et des châteaux-forts qui se pressent dans la vallée de la Murg, le long de la rivière du même nom. Tout semble être au ralenti et presque un peu enchanté.

Au milieu de ce paysage idyllique se trouve depuis plus de 230 ans l'hôtel traditionnel «Traube Tonbach», à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau du parc national de la Forêt-Noire. En janvier 2020, cet hôtel 5 étoiles, dont la gastronomie étoilée est connue bien au-delà des frontières allemandes, a fait l'actualité dans toute l'Europe en raison d'un incendie majeur. La maison mère, vieille de plus de 230 ans, qui abritait les restaurants gastronomiques, a alors été réduite en cendres. Les dégâts se sont chiffrés en millions d'euros, mais heureusement, personne n'a été blessé.

La décision de reconstruire le bâtiment et la restauration haut de gamme avait alors été annoncée par le directeur de l'hôtel, Heiner Finkbeiner, un jour seulement après l'incendie dévastateur. Puis le covid est arrivé et a porté un nouveau coup dur à l'industrie hôtelière. «En ce qui concerne le chantier, cela nous a effectivement joué des tours», explique le chef junior Matthias Finkbeiner dans un entretien avec le Luxemburger Wort. Les travaux de construction, les transports par camion et autres ont été nettement moins gênés par l'activité de l'hôtel que cela n'aurait été le cas s'il avait fonctionné à plein régime.

Les clients ont toutefois pu continuer à se restaurer au restaurant Silberberg, qui se trouve dans le complexe hôtelier, tandis que l'on construisait en même temps un restaurant provisoire sur le parking de l'hôtel pour remplacer l'offre étoilée.

1 / 3 L'ancien bâtiment du restaurant de l'hôtel «Traube Tonbach» a été détruit par un incendie début 2020. © PHOTO: dpa

2 / 3 La construction «temporaire» a accueilli les restaurants Schwarzwaldstube et Köhlerstube en tant que solution provisoire. © PHOTO: dpa

3 / 3 En mars 2021, des étoiles Michelin ont été décernées à cette offre de restauration temporaire. © PHOTO: dpa







C'est au milieu de cette phase de transition mouvementée que le jeune Luxembourgeois Alex Wathgen s'est retrouvé dans cet hôtel de tradition pour suivre sa vocation dans l'un des meilleurs hôtels d'Europe. Après sa formation à l'école hôtelière de Luxembourg, il voulait s'engager à bord d'un bateau de croisière, mais ce projet est littéralement «tombé à l'eau» en raison du covid. Des amis et la famille ont alors dit à ce Luxembourgeois d'origine: «Essaie donc de travailler au ''Traube Tonbach''», raconte Alex Wathgen. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il a posé sa candidature, a su convaincre et a été embauché.

Départ pour la tranquillité

À 21 ans, le Luxembourgeois s'est mis en route pour la Forêt-Noire. Deux mois plus tôt seulement, il avait passé son permis de conduire. «C'était la première fois que j'allais aussi loin avec ma voiture. C'était déjà une expérience», se souvient Alex Wathgen avec enthousiasme. Tout a commencé pour lui au restaurant Silberberg. Il s'est vite habitué à son nouvel environnement: «J'aime le calme, loin de la vie urbaine. Et je trouve que c'est bien d'avoir autant de neige en hiver».

1 / 6 L'hôtel traditionnel est situé dans la pittoresque vallée de Tonbach. © PHOTO: Tamara Holper

2 / 6 L'hôtel traditionnel est situé dans la pittoresque vallée de Tonbach. © PHOTO: Tamara Holper

3 / 6 En hiver, il n'est pas rare que le paysage de la Forêt-Noire se transforme en un paradis enneigé. © PHOTO: Hotel Traube Tonbach

4 / 6 L'hôtel «Traube Tonbach» est l'une des meilleures adresses d'Europe. © PHOTO: Tamara Holper

5 / 6 La nouvelle maison mère moderne se trouve à l'endroit où l'ancien bâtiment a brûlé en 2020. © PHOTO: Hotel Traube Tonbach

6 / 6 Dans la Schwarzwaldstube, les clients dégustent une cuisine trois étoiles avec une vue exceptionnelle sur la vallée du Tonbach. © PHOTO: Tamara Holper













Pendant ce temps, la solution transitoire du restaurant était déjà dans les starting-blocks quelques mois après l'incendie catastrophique et a reçu le nom approprié de «temporaire». Les étoiles ne se sont pas non plus fait attendre : en mars 2021, le guide Michelin annonçait trois étoiles pour le nouveau restaurant. Dès mai 2022, le nouveau complexe de bâtiments au design moderne et traditionnel situé de l'autre côté de la rue a pu ouvrir ses portes après un temps de construction record et court, avec trois temples du plaisir culinaire: l'emblématique «Schwarzwaldstube», le «1789» et le «Schatzhauser».

Les restaurants de l'hôtel «Traube Tonbach». La Schwarzwaldstube (salle de la Forêt-Noire): restaurant récompensé par trois étoiles Michelin avec une vue exceptionnele, sous la direction du chef Torsten Michel.

1789: nommé d'après l'année de fondation de l'entreprise familiale, Florian Stolte combine ici des ingrédients de saison avec des influences asiatiques dans une atmosphère chaleureuse. Le «1789» est récompensé par une étoile Michelin.

Schatzhauser: le restaurant, qui offre une vue parfaite sur la vallée du Tonbach, combine la cuisine souabe et badoise de la forêt avec des plats internationaux du monde entier.

Silberberg: Ce restaurant spacieux propose, outre le buffet du petit-déjeuner du matin, un «après-midi gourmand» et chaque soir, deux menus différents.

Blockhütte: Accessible depuis l'hôtel par un sentier de randonnée, les hôtes peuvent se restaurer dans la cabane en rondins avec des «gourmandises du chalet» traditionnelless. En outre, le complexe hôtelier dispose encore de la terrasse ensoleillée «Rosengärtle», où l'on peut manger entouré de la splendeur des fleurs qui ont donné leur nom à l'hôtel, tout comme dans le bar de la piscine et le bar de l'hôtel.

Responsabilité et travail d'équipe

Alex Wathgen prépare les plats en cuisine pour les restaurants «Schatzhauser» et «1789». «Je commence généralement à 12h20, c'est le début du service pour le restaurant ''Schatzhauser'', car à midi, les premiers tickets arrivent déjà en cuisine et il faut encore préparer un peu», explique le Luxembourgeois. Alex Wathgen et jusqu'à dix collègues traitent les commandes de repas pour les deux restaurants sur deux listes de tickets de caisse, et l'équipe produit chaque jour des plats pour jusqu'à 100 tables, selon ses estimations.

Outre les plats traditionnels, le restaurant «Schatzhauser» propose également des plats internationaux. © PHOTO: Tamara Holper

Actuellement, Alex Wathgen travaille au poste de saucier et est donc responsable des sauces, du poisson et de la viande. «Il faut pouvoir compter sur le saucier, car les points de cuisson doivent être corrects. Il faut aussi beaucoup de travail d'équipe pour que tous les postes soient terminés en même temps. Un travail d'équipe parfait ne se fait pas du jour au lendemain. Mais une fois qu'on l'a intégré, c'est pour moi l'un des plus beaux sentiments qui existent lorsque tout s'harmonise parfaitement», explique-t-il. «C'est un sentiment agréable de travailler ici», poursuit-il. «On se rend aussi toujours compte du sentiment familial de l'entreprise lorsque la famille Finkbeiner vient manger».

1 / 6 Vers 12h20, Alex Wathgen prend son service. © PHOTO: Tamara Holper

2 / 6 Vers 12h20, Alex Wathgen prend son service. © PHOTO: Tamara Holper

3 / 6 Ce Luxembourgeois fait partie d'un personnel international. © PHOTO: Tamara Holper

4 / 6 Malgré la cuisine gastronomique de la Forêt-Noire, Alex Wathgen apprécie également les plats simples du Luxembourg. © PHOTO: Tamara Holper

5 / 6 En cuisine, le jeune homme de 23 ans travaille pour les restaurants «Schatzhauser et «1789». © PHOTO: Tamara Holper

6 / 6 Le jeune homme de 23 ans travaille en cuisine pour les »restaurants «Schatzhauser» et «1789». © PHOTO: Tamara Holper













Le jeune homme de 23 ans se réjouit particulièrement des clients luxembourgeois: «On remarque directement quand quelqu'un vient du Luxembourg. On l'entend tout de suite». La réponse à la question de savoir ce qui manque le plus à Alex Wathgen en Forêt-Noire vient alors comme un coup de fusil: «la langue luxembourgeoise!»

La cuisine paysanne traditionnelle luxembourgeoise doit rester exactement la même. Alex Wathgen

Dans la cuisine luxembourgeoise, Wathgen préfère le «Bouneschlupp» (soupe de haricots verts, NDLR) et pense que, malgré les influences gourmandes de la Forêt-Noire, la cuisine paysanne traditionnelle du Grand-Duché doit rester exactement telle qu'elle est. Dans son pays, Alex Wathgen recommande le «Savory» à Grevenmacher. Lui-même y a déjà travaillé.

Même si dans son enfance, il voulait devenir pilote, Alex Wathgen a remarqué très tôt dans la cuisine familiale qu'une passion sommeillait en lui. À l'âge de 11 ans, il a commencé à cuisiner des plats simples et à 16 ans, il a décidé de faire de sa passion son métier à l'école hôtelière de Luxembourg. «Quand je travaille avec des produits frais, c'est la chose la plus géniale au monde pour moi. Les odeurs et le travail manuel aussi. Pour le métier de cuisinier, il faut tout simplement être fait pour cela. Sans résistance au stress, sans esprit d'équipe et sans rapidité, ça ne marche pas». Un environnement idyllique comme la vallée de Tonbach est toutefois un effet secondaire plus qu'agréable.

Pour exercer le métier de cuisinier, il faut tout simplement être fait pour cela. Alex Wathgen

Tandis que les clients de l'hôtel peuvent savourer la cuisine de première classe au bar de l'hôtel, parfaitement équipé, en écoutant de la musique live, Alex Wathgen termine lui aussi sa journée entre 22 et 23 heures. Se verrait-il un jour ouvrir son propre établissement? «Oui, un jour, mais pas encore, c'est sûr. Et si c'était le cas, ce serait de préférence au Luxembourg», sourit le jeune homme de 23 ans en passant nonchalamment devant l'hôtel pour finir sa journée. Le cuisinier luxembourgeois restera donc encore un moment dans la Forêt-Noire.

La famille propriétaire du «Traube Tonbach» avec Sebastian, Heiner, Renate et Matthias Finkbeiner. © PHOTO: Julian Beekmann/Hotel Traube Tonbach

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon