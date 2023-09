Un Luxembourgeois doit payer 120.000 euros pour avoir diffusé des vidéos de sexting

Share this with email

Un Luxembourgeois doit payer 120.000 euros de dommages et intérêts à une femme allemande. Le propriétaire d'une agence immobilière a publié des enregistrements intimes de cette femme sur des portails pornographiques sur Internet sans son consentement. Celle-ci a porté plainte. Le jugement d'une chambre civile du tribunal de grande instance de Düsseldorf est désormais définitif. Le conseiller juridique de la victime a publié les motifs du jugement.

La victime a fait la connaissance de l'homme d'affaires fin 2020 via l'application de rencontre Tinder. Au cours des semaines et des mois suivants, ils ont échangé des messages de manière intensive. L'échange est devenu de plus en plus intime. Tous deux s'envoyaient mutuellement des vidéos à contenu sexuel. Ils ne se sont toutefois pas rencontrés en personne. Fin février, le Luxembourgeois a soudainement rompu le contact.

La femme est devenue méfiante. En cherchant son nom sur Google, elle est tombée sur un portail pornographique et a découvert une vidéo intime qu'elle avait envoyée à l'homme d'affaire en toute confiance. Le jour même, elle a porté plainte auprès de la police en Allemagne. Une semaine plus tard, elle s'est également adressée à la police luxembourgeoise.

Il avait donné un faux nom

Les enquêteurs ont établi la véritable identité du Luxembourgeois. Celui-ci avait d'abord donné un faux nom à la femme. Le propriétaire d'une société qui vend des biens immobiliers haut de gamme est marié et père de famille. En novembre 2021, les enquêteurs ont également effectué une perquisition à son domicile au Luxembourg. Un téléphone portable et un ordinateur ont été saisis.

Au total, le prévenu a publié 15 vidéos sur différents portails. Sur chacune d'entre elles, on reconnaît clairement sa victime, qui jouit d'une certaine notoriété en tant qu'ancienne sportive. Les enregistrements ont également été téléchargés en partie avec la mention claire de son prénom et de son nom. Sur un portail pornographique, le Luxembourgeois a publié les vidéos sous un compte d'utilisateur portant le nom complet de sa victime.

Dans un premier temps, le prévenu a prétendu que son téléphone portable avait été volé. Puis il a proposé à sa victime 7.500 euros pour régler le litige. Plus tard, devant le tribunal, il a nié avoir délibérément publié les enregistrements. L'homme a reconnu avoir diffusé les vidéos sur un site Internet. Il aurait voulu marquer les enregistrements comme «privés». Les vidéos n'auraient donc pas dû être accessibles au public. De même, la publication sur un autre portail était une erreur, selon lui.

Explications peu crédibles de la défense

Le tribunal a jugé que les tentatives d'explication du prévenu n'étaient pas crédibles. Le tribunal est arrivé à la conclusion qu'il avait agi intentionnellement. Un indice important réside dans la manière dont il a nommé les vidéos lors de la publication sur le site. Le fait de nommer les différentes vidéos en anglais et en allemand avec des titres suggestifs visait manifestement un public plus large, ont déclaré les juges dans les motifs écrits du jugement.

Le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une grave violation des droits de la personnalité et a condamné le prévenu à verser 120.000 euros de dommages et intérêts. Il s'agit d'une somme record. Dans un passé récent, les tribunaux allemands ont fixé des montants bien inférieurs dans des procès similaires. Lors de l'évaluation de l'indemnité pécuniaire, les juges de Düsseldorf ont également pris en compte les revenus élevés du prévenu.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon