Un médicament pour ralentir la leucémie mis au point par le LIH

Le savoir-faire du Luxembourg Institute of Health (LIH) n'est plus à prouver depuis longtemps. Après avoir récemment révolutionné la recherche sur la maladie de Parkinson ou sur le covid long, l'institut vient de réaliser un pas de géant dans la lutte contre la leucémie. On parle ici d'une avancée révolutionnaire: des scientifiques luxembourgeois sont parvenus à mettre au point un médicament qui permet de ralentir la progression de la maladie.

Concrètement, le médicament bloquerait l’activation des gènes cancérigènes. «Ces résultats (...) offrent un nouvel espoir aux patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) et ouvrent la voie à des pistes thérapeutiques innovantes contre le cancer», se réjouit le LIH dans un communiqué.

Un gène en particulier

Essayons de résumer le travail extraordinaire réalisé par les chercheurs. Concrètement, l'étude s’est concentrée sur l’inhibition de la traduction, le processus cellulaire produisant des protéines en d'autres termes, des oncogènes (les gènes favorisant un cancer, NDLR). Les scientifiques se sont penchés sur un gène en particulier, l'idée étant de réduire leur capacité à se multiplier rapidement, empêchant ainsi l’évolution de la maladie.

Dirigés par les docteurs Jérôme Paggetti et Etienne Moussay, les chercheurs pionniers du groupe de recherche LIH Tumour Stroma Interactions (TSI) ont mené des recherches approfondies en utilisant des échantillons de patients et des modèles animaux. L’équipe a ensuite démontré qu'un inducteur (facteurs qui facilitent ou déclenchent une réaction, NDLR) connu de la mort des cellules cancéreuses, «inhibe efficacement la traduction et la synthèse de protéines associées à des processus cellulaires clés».

Des preuves solides pour le futur

L’étude a également révélé que les cellules CLL dérivées de patients présentaient une plus grande sensibilité à la mort induite par cet inducteur que les cellules saines. «En outre, en inhibant la traduction de MYC, de faibles doses de FL3 (l'inducteur en question, NDLR) ont induit des changements significatifs dans le métabolisme cellulaire, bloquant le cycle cellulaire et entravant la croissance et la prolifération des cellules CLL (cellules cancéreuses, NDLR) humaines et animales», détaille l'institut. Ces résultats fournissent des preuves solides en faveur de l’utilisation d’inhibiteurs de la traduction comme approche thérapeutique sélective pour traiter la LLC.

Les chercheurs ont découvert que le FL3 cible spécifiquement un groupe de protéines appelées prohibitines (PHB), dont ils ont prouvé qu’elles étaient directement impliquées dans la traduction. Tout cela pour dire qu'au final, le médecin empêche l’initiation de la traduction, interférant efficacement avec le processus et empêchant la croissance des cellules cancéreuses.

Des expériences sur des souris

Les chercheurs ont mené des expériences in vivo sur des souris. «Les résultats ont été stupéfiants: le traitement a permis de réduire considérablement le pourcentage de cellules CLL dans la rate et d’améliorer de manière significative les taux de survie globaux. Il est important de noter que le FL3 a ciblé sélectivement les cellules malignes de la LLC sans affecter les cellules B saines».

La prouesse est donc de taille et ce n'est pas le LIH qui dira le contraire. «En inhibant la traduction, nous pouvons potentiellement surmonter la résistance au traitement et offrir une approche prometteuse pour lutter contre les rechutes dans cette maladie maligne difficile», a souligné le Dr Anne Largeot, scientifique seniore au sein du groupe TSI et première auteure de l’étude.

Le LIH indique que cette étude a été rendue possible grâce au soutien «généreux» du Fonds National de la Recherche du Luxembourg (FNR), de la Fondation Cancer, du FNRS-Télévie, de l’association Plooschter Projet, de la Fondation belge pour la recherche sur le cancer, de la Fondation suédoise pour le cancer des enfants, du Conseil suédois de la recherche et de la Société suédoise du cancer.