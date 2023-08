Un nouvel index est sur le point d'être déclenché au Luxembourg

Les salaires, traitements et pensions vont augmenter de 2,5% pour la troisième fois cette année.

Cette nouvelle tranche indiciaire pourrait arriver sur le compte en banque des salariés et pensionnés luxembourgeois dès le mois de septembre. © PHOTO: Shutterstock

Initialement prévue pour le dernier trimestre 2023, la prochaine tranche indiciaire pourrait arriver plus rapidement que prévu. C'est en tout cas ce que laissent présager les dernières prévisions du Statec. Si l'inflation a connu un ralentissement du fait de la baisse des prix de l'énergie, le taux d'inflation annuel s'est établi à 3,2% pour le mois de juillet. C'est bien moins que les 7,4% enregistrés à la même période en 2022.

Stable, le taux d'inflation sous-jacent reste pour sa part élevé à 4,7%. Ainsi, si les prix de l'électricité et du gaz ont considérablement baissé depuis le sommet atteint en 2022, les prix des denrées alimentaires continuent de nourrir la hausse générale des prix. Après avoir enregistré un sommet historique de 13,3% d'augmentation en un an en mars dernier, l'inflation alimentaire reste élevée, à 11,2% en juillet.

À la lumière de ces données, la troisième tranche indiciaire de l'année 2023, après celles de février et d'avril, devrait être déclenchée au cours du troisième trimestre, en août ou en septembre. Les salariés et pensionnés devraient donc en voir les effets sur leur compte en banque dès septembre. Pour rappel, le système d'indexation des salaires est enclenché dès lors que l'inflation dépasse les 2,5% par rapport au dernier indice, entraînant une revalorisation de tous les salaires, traitements et pensions.

Une addition salée

Si les salariés et retraités recevront certainement la nouvelle d'un bon œil, la facture s'annonce salée pour l'État luxembourgeois. Lors de l'accord tripartite conclu en mars dernier, le gouvernement s'était engagé à compenser cette troisième tranche indiciaire sur l'année 2023 ainsi que le mois de janvier 2024 par une réduction temporaire du taux de cotisation moyen auprès de la mutualité pour certains employeurs. Pour cela, l'État devra verser pas moins de 300,6 millions d'euros.

La loi du 26 juillet 2023 consignant cette mesure compensatoire entrera en vigueur le samedi 5 août, fait savoir l'exécutif par voie de communiqué. Conformément à l'accord convenu entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, les taux de cotisation des 4 classes de la Mutualité des employeurs seront réduits. Cette baisse des taux entrainera une baisse du montant de cotisation dû par les employeurs «à partir du 1er janvier 2024» fait savoir le gouvernement.

Par ailleurs, si certains employeurs verront cette compensation entièrement opérée sur l'exercice 2024 (pour les classes 3 et 4), d'autres la verront étalée également sur l'année 2025 (classe 2) voire 2026 (classe 1), dans le but d'éviter que les taux ne deviennent négatifs. Les employeurs recevront prochainement une communication détaillée de la part de la mutualité.