Un nouvel itinéraire cyclable temporairement ouvert pour relier la «Vennbahn» dans le nord du pays

L'itinéraire de la piste cyclable reliant Aix-la-Chapelle à Troisvierges est prolongée au Luxembourg. Il est possible de se rendre jusqu'au 17 septembre à vélo de Maulusmühle à Clervaux.

Entre Maulusmühle et Clervaux

Entre Maulusmühle et Clervaux

Ouverture temporaire de la nouvelle piste cyclable (PC21) entre Maulusmühle et Clervaux © PHOTO: Betsy Aschmann

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Un nouvel itinéraire ajoutée à la «Vennbahn». Rappelons que cette piste cyclable qui relie Aix-la-Chapelle à Troisvierges vient de fêter ses 10 ans. Depuis 2015, des planifications sont en cours pour prolonger cet itinéraire jusqu'à Clervaux. Depuis ce jeudi 27 juillet et jusqu'au 17 septembre 2023, les cyclistes pourront rejoindre Maulusmühle à Clervaux. Pour effectuer ce parcours, ils longeront la voie ferrée avant de transiter sur un chemin provisoire par le chantier de la transversale de Clervaux. Longue de 4,4 kilomètres, cette piste cyclable permet aux cyclistes d’éviter la circulation en trafic mixte sur les CR334 et CR335.

À partir du 18 septembre 2023, ce tronçon de la piste cyclable PC21 sera à nouveau temporairement fermé afin de finaliser les travaux de sécurisation des parois rocheuses, qui seront achevés pour l’été 2024.

Lire aussi :En Vël'Ok d'Esch-sur-Alzette au Bosphore pour une bonne cause

Un budget de 8,5 millions d'euros

Sur son deuxième lot, la piste cyclable longera la voie ferrée à partir de Maulusmühle avant de passer par Cinqfontaines en contournant le tunnel ferroviaire pour rejoindre le chemin existant qui mène à Troisvierges. Pour le tronçon contournant le tunnel et accédant au couvent de Cinqfontaines, classé monument national, les demandes d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Culture sont en cours de préparation, fait savoir le ministère de la Mobilité.

Le tronçon longeant la voie ferrée est en cours de réalisation. En attendant la mise en œuvre du deuxième lot, les cyclistes pourront rejoindre Troisvierges depuis Maulusmühle en empruntant le CR373 jusqu’à Sassel et accéder ensuite à Cinqfontaines via des chemins ruraux et forestiers asphaltés.

Au total, la nouvelle piste cyclable PC21 entre Clervaux et Troisvierges aura une longueur de 10 km. Le budget est de 8,5 millions d’euros.

Le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) salue une «étape importante franchie pour développer le réseau cyclable dans le Nord du pays».

Dans le cadre de la quatrième édition du Vëlosummer, les cyclistes auront la possibilité de découvrir la nouvelle piste cyclable via le circuit «VeloViaNorden» les weekends du 5-6 août et du 12-13 août 2023.