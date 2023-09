Un peu plus de 8.000 places de P+R supplémentaires dans les prochaines années

Share this with email

Laisser la voiture en dehors des villes pour privilégier les transports en commun. Tel est l'objectif des P+R, qui sont de plus en plus nombreux à travers le pays.

Dans une question adressée au ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng), le député Pirate Marc Goergen a rappelé que le gouvernement, dans son accord de coalition en 2018, s'était engagé à «renforcer la capacité des P+R à l'horizon 2020» et à doubler celle-ci à long terme.

19.000 places à la fin 2023

Qu'en est-il aujourd'hui? Actuellement, précise le ministre de la Mobilité, le Luxembourg dispose d'environ «17.000 places P+R au niveau national». 2.000 places supplémentaires sont attendues pour la fin de l'année, avec la mise en service du P+R de la Cloche d'Or, «prévue pour l'automne». Ce qui portera donc le nombre de places disponibles à 19.000. D'ici fin 2024, 480 nouvelles places viendront encore s'ajouter.

En 2018, ce nombre était de 13.000 places. Deux ans plus tard, on comptait 14.700 places dans des parkings relais dans le pays.

Doubler la capacité

Le député Pirate a également voulu savoir si le gouvernement gardait en tête l'objectif de doubler «dans un avenir proche» ce nombre de places. Pour y arriver, plusieurs projets de construction de nouveaux parkings mais aussi d'extension d'infrastructures existantes sont sur les rails. Au total, quelque 8.341 places supplémentaires doivent voir le jour dans les prochaines années.

Parmi les nouveaux projets, citons le P+R de Mesenich, situé à la frontière allemande sur l'A1 dans le sens vers Luxembourg. Un nouveau parking pouvant accueillir 665 véhicules doit être mis en service en 2025. Non loin du Findel, le P+R Höhenhof proposera dans le futur 4.000 nouvelles places de parking. Le projet en est actuellement au stade «de planification avancée». D'autres projets en sont également au stade de planification, à savoir le P+R Quatre-Vents, dans la commune de Kehlen, de 245 places. 539 véhicules pourront également stationner dans le nouveau P+R de Mamer.

Des projets aussi à plus long terme

«Si on regarde les capacités anticipées des projets proposés et ceux qui sont en cours, vous pouvez constater que les chiffres sont supérieurs à ceux annoncés en 2018», indique François Bausch dans sa réponse. «La capacité fera plus que certainement doubler dans les années à venir», complète-t-il.

Une capacité qui sera encore amenée à être augmentée avec des projets de P+R à plus long terme, inscrits dans le Plan National de Mobilité 2035. Il s'agit du P+R Ouest, P+R A4/A13, P+R Erpeldange-sur-Sûre, P+R Dudelange Sud (A3), kdu P+R Midfield et du P+R Bettembourg.

A noter qu'un projet de déplacer le P+R Bouillon est aussi dans les cartons. Celui-ci serait «démonté» et reconstruit davantage à l’extérieur de la ville, en direction d’Esch (entre le rond-point de Merl et la Croix de Cessange).