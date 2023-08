Un pilote de course luxembourgeois décède sur le Nürburgring

Share this with email

Deux personnes ont perdu la vie, mercredi 9 août, sur le circuit du Nürburgring, dans l'Eifel en Allemagne, lors d'une course d'essai commerciale. «Un véhicule participant aux courses d'essai a eu un accident dans lequel il était impliqué seul, sur le tronçon Tiergarten», a annoncé jeudi le porte-parole du Nürburgring. La police a confirmé qu'un accident avait fait deux morts. Selon les informations, les deux conducteurs ont été éjectés de la voiture d'essai. Une opération des secours aurait immédiatement été mise en place, mais les deux occupants du véhicule sont décédés sur le lieu de l'accident.

L'une des deux victimes est le Luxembourgeois Christian Franck. Cet homme de 39 ans s'est fait un nom sur la scène nationale du sport automobile pendant des années. Il a remporté de nombreuses victoires et titres de champion, tant en karting qu'en slalom et courses de côte. Franck a également été actif au niveau international. Ainsi, l'homme de 39 ans, qui laisse derrière lui sa femme et un enfant, a couru en Allemagne au sein du trophée des voitures de supertourisme (STT), qu'il a remporté en 2014 et 2015. En 2015, il a été élu sportif automobile de l'année au Luxembourg et a remporté cette année-là à la fois le championnat de slalom et le championnat de circuit.

Éclatement des pneus

Franck ne manquait pas d'expérience sur le Nürburgring. Mercredi, il testait des pneus pour le fabricant Goodyear et roulait au volant d'une Porsche au moment de l'accident. La deuxième victime serait un ingénieur en pneumatiques allemand. Selon les informations du Luxemburger Wort, une fraction de seconde avant la tragédie, un pneu a éclaté alors que le véhicule était lancée à une vitesse largement supérieure à 200 km/h. Le conducteur de la voiture a été tué sur le coup, l'accident étant inévitable.

Dans le cadre de ce que l'on appelle le «pool industriel», des entreprises et des fabricants testent régulièrement leurs véhicules et leurs produits sur le Nürburgring. Le tronçon du Tiergarten se trouve au 19e kilomètre du circuit de 20,832 kilomètres, qui compte 73 virages. Cette zone est tristement célèbre pour sa dépression dans laquelle les voitures ont tendance à perdre l'adhérence, avant la chicane Hohenrain qui mène à la ligne droite de départ et d'arrivée.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Laura Bannier