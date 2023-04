Un plan de maintien de l'emploi chez Husky Technologies

A Dudelange

155 postes étaient menacés dans l'entreprise basée à Dudelange. Un accord a été trouvé entre la direction, la délégation du personnel et les syndicats.

Vingt-quatre heures après DuPont Teijin Films, une issue également favorable a été trouvée pour l'entreprise Husky Technologies, basée à Dudelange (ZI Wolser). Fin mars, la direction avait annoncé vouloir se retirer de l'activité des solutions de système de moulage spéciales. 155 emplois, sur le millier que compte le site de production luxembourgeois, étaient menacés.

Mais ce vendredi 21 avril, le LCGB, majoritaire dans l'entreprise, et OGBL indiquent, dans un communiqué commun, qu'un accord a été trouvé entre la direction, la délégation du personnel et les syndicats pour un plan de maintien dans l'emploi (PME), «d’une durée de 8 mois, allant jusqu’au 31 décembre 2023».

«Le PME comprend toutes les mesures d’accompagnement convenues entre les parties et nécessaires au maintien dans l’emploi. Aucun licenciement pour raisons économiques ne sera effectué pendant la durée de l’accord. En outre, les parties se sont accordées quant à la création d’un comité de suivi (...), afin de reclasser et redéployer les salariés concernés, en interne ou en externe, si nécessaire par le biais d’un plan de formation adapté», précisent encore les syndicats.

L'Agence pour le développement de l'emploi (Adem) a été intégrée à ce comité de suivi, une décision prise lors de la tripartite industrie qui a eu lieu ce mercredi 19 avril, et une première date de réunion a d'ores et déjà été fixée. Le LCGB et l'OGBL terminent leurs propos en soulignant l'implication des ministères du Travail et de l'Economie dans ce dossier, et en louant l'esprit constructif des discussions avec la direction, «dans le respect du modèle social luxembourgeois».