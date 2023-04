Un plan de maintien de l'emploi conclu chez DuPont Teijin Films

Usine à Contern

Un plan de maintien dans l’emploi d'une durée de 6 mois a pu être signé pour les 160 salariés menacés.

On se sait pas s'il s'agit d'un effet de la tripartite industrie qui s'est déroulé ce mercredi, mais toujours est-il que les syndicats OGBL et LCGB annoncent, ce jeudi 20 avril, qu'un accord a été conclu pour la mise en place d'un plan de maintien de l'emploi (PME) chez DuPont Teijin Films, où 160 salariés étaient menacés d'un licenciement sec.

En effet, il y a un mois, on apprenait que les responsables de l'usine de production de films polyester DuPont Teijin Films (DTF) basée à Contern envisageaient l'arrêt de deux lignes de fabrication, et que la direction de DTF souhaitait, ni plus ni moins, passer par des licenciements secs pour supprimer 160 emplois.

Un plan de maintien de l'emploi de six mois

Un piquet de protestation avait eu lieu devant l'usine le 16 mars et les syndicats étaient montés au front, sollicitant notamment le ministre du Travail, Georges Engel, et celui de l'Économie, Franz Fayot. Mobilisation payante, puisqu'un accord a donc finalement été trouvé avec la direction.

Concrètement, «plan de maintien dans l’emploi d'une durée de 6 mois a pu être signé pour les 160 salariés menacés. L'accord prévoit toutes les différentes mesures et dispositions légales nécessaires au maintien dans l'emploi, tel que, entre autres, les prêts temporaires de main d'œuvre, les départs en retraites et préretraites, la formation ainsi que l'outplacement», indiquent l'OGBL et le LCGB.

Les deux syndicats ajoutent, dans un communiqué commun, qu'un comité de suivi a été créé. Celui-ci «aura pour principale mesure de suivre strictement l'évolution et l’application des mesures en respect strict des accords convenus et ceci afin de mettre tout en œuvre pour parvenir à trouver une solution pour chaque salarié dont le poste de travail sera supprimé».