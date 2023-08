Un plan de maintien de l'emploi conclu chez Tarkett GDL

Les mesures prises permettront d'éviter des licenciements et de pérenniser l'avenir de l'entreprise spécialisée dans le revêtement de sol à Clervaux.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

L’OGBL et le LCGB ont annoncé ce vendredi s'être accordé sur un Plan de maintien dans l’emploi (PME) avec la direction de Tarkett GDL. La société est composée de deux entités: l’une à Lentzweiler/Clervaux (pour le site de production) et l’autre à Wiltz (pour le centre de Recherche, Développement et d’Innovation).

«L’entreprise, spécialisée dans le revêtement de sol et qui emploie environ 500 salariés sur son site de Clervaux, rencontre actuellement quelques difficultés en raison de facteurs conjoncturelles ainsi que des conséquences de la crise du Covid», expliquent les deux organisations syndicales dans un communiqué.

Lire aussi :

Les bureaux de Manuel Cardoso sont à vendre

Le Plan de maintien dans l’emploi signé avec l’OGBL et le LCGB vise à assurer l’emploi, sauvegarder les compétences du plus grand nombre de salariés et éviter des licenciements pour raisons économiques chez Tarkett GDL.

«Pérenniser l'avenir du site»

L’accord porte sur une durée de 8 mois. Il court du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024.

Plusieurs éléments figurent dans ce Plan de maintien de l'emploi dont un recours à la préretraite ajustement et la préretraite progressive, un recours à des départs volontaires ainsi qu'une modification temporaire du Plan d’organisation du travail (POT) pour la ligne d’enduction «Ces mesures permettront principalement d'éviter des licenciements et de pérenniser l'avenir du site à Clervaux», soulignent les syndicats.

L'OGBL et le LCGB précisent cependant que l’accord négocié par les partenaires sociaux doit encore être soumis pour homologation aux instances compétentes.