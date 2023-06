Un plan national de santé sous le signe de la prévention et de la qualité

Il a été maintes fois envisagé, puis repoussé. Depuis mercredi, c'est chose faite : la ministre de la Santé Paulette Lenert et le ministre de la Sécurité sociale Claude Haagen (tous deux LSAP) ont présenté le Plan national de santé publique.

Les travaux avaient commencé en février 2020, lorsque Romain Schneider (LSAP), alors ministre des Affaires sociales, avait donné avec Paulette Lenert le coup d'envoi du Gesondheetsdësch (table ronde sur la santé, NDLR): tous les acteurs du système de santé et bien sûr les partenaires sociaux devaient se pencher sur des questions d'avenir telles que le financement durable, le virage vers une médecine plus ambulatoire, la numérisation, la prévention et la pénurie de personnel.

Trois axes d'amélioration

Les résultats devaient donner naissance au Plan national de santé. «Nous avons été retardés par la pandémie, il est maintenant finalisé, mais il n'a pas été aussi détaillé qu'espéré», explique Paulette Lenert. Auparavant, le plan a été présenté à tous les participants du Gesondheetsdësch.

La moitié du plan consiste en une analyse des données dont on dispose sur le système de santé - ses points forts et ses points faibles. L'autre moitié est consacrée à trois blocs thématiques :

Améliorer l'état de santé des assurés.

Améliorer le parcours de soins des patients.

Améliorer le fonctionnement du système.

Le plan a été guidé par quatre valeurs clés : qualité, équité, confiance et attractivité du système. 37 actions concrètes sont prévues au sein de douze axes stratégiques. Les premiers projets ont déjà été lancés.

Un décès prématuré sur trois

«Nous sommes tout à fait critiques envers nous-mêmes», a déclaré la ministre. Ainsi, la population luxembourgeoise se situe en dessous de la moyenne internationale lorsqu'il s'agit du nombre d'années que la population passe en bonne santé. «Nous voulons nous fixer pour objectif de devenir le leader dans ce domaine», a confirmé Mme Lenert, qui souhaite agir sur les facteurs de risque de décès prématuré. «Une personne sur trois décède à cause des risques qui sont la conséquence de son comportement et son mode de vie.»

Parmi ces facteurs, 17% sont liés au tabagisme, 13% à une mauvaise alimentation avec trop peu de fruits et de légumes, 7% à la consommation d'alcool et l'obésité est également un problème. En outre, 39% de la population sont physiquement inactifs. Il est également préoccupant de constater que 49% des arrêts maladie de longue durée sont dus à des dépressions et 21% à des problèmes de dos.

Afin de promouvoir la santé, un département spécifique pour la prévention a été créé au sein du ministère, qui procède actuellement à une analyse des plans de prévention existants. «Nous voulons définir des indicateurs, développer la santé environnementale et promouvoir le sport et une alimentation saine. Nous avons aussi déjà lancé un audit de la médecine scolaire et renforcé la lutte contre le tabagisme. Et prochainement, le plan de santé mentale sera présenté», a souligné la ministre. Elle a également fait référence à la nouvelle association de patients dont le ministère a encouragé la création.

Les soins primaires doivent être renforcés

Pour améliorer le parcours de soins des patients, les soins primaires doivent désormais être renforcés par les médecins de famille, les pharmaciens et les professionnels de la santé qui travaillent en dehors de l'hôpital. Des discussions seraient en cours avec les pharmaciens.

L'accès des enfants aux soins médicaux doit également être amélioré. «Il manque des pédiatres et nous voulons désormais impliquer davantage les médecins de famille. On veut aussi se pencher systématiquement sur la qualité et revaloriser le travail important du Conseil scientifique en l'élargissant et en lui confiant plus souvent des expertises. Les projets de loi sur les structures ambulatoires des hôpitaux et sur la possibilité pour les médecins de se regrouper en sociétés sont en route et on espère qu'ils pourront être adoptés avant l'été.»

Le plan de santé aura un coût, mais c'est de l'argent bien investi, par exemple en matière de prévention. Claude Haagen Ministre de la Sécurité sociale

Pour améliorer le fonctionnement du système, l'Observatoire de la santé a déjà été mis en place pour mieux utiliser les données et la documentation hospitalière a été uniformisée. Une agence nationale a été créée pour promouvoir la numérisation, une bonne offre d'études universitaires doit être mise en place pour promouvoir les professions de santé et on travaille à la révision des domaines de compétence des professions de santé. En ce qui concerne la viabilité financière à long terme du système, un groupe de travail mis en place par la quadripartite y travaille.

«Le Gesondheetsdesch est donc terminé, nous n'attendons plus que le feed-back des acteurs sur le plan», a conclu la ministre. Claude Haagen a ajouté que le plan serait désormais constamment adapté à la réalité. «Le plan de santé aura un coût, mais c'est de l'argent bien investi, par exemple en matière de prévention.»

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger