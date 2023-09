Un Plan national pour une meilleure prise en charge des patients en fin de vie

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Les soins palliatifs, l'euthanasie ou encore l'assistance au suicide, des sujets qui restent toujours tabous dans notre société. Et pourtant, pour mieux accompagner les personnes concernées par cette période particulièrement émotionnelle qu'est la fin de vie, il est nécessaire de mieux communiquer sur le sujet et de mieux former les acteurs qui gravitent autour des patients. «Nous devons briser les tabous qui entourent ces sujets délicats», a insisté la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP).

Lire aussi :

«Le Luxembourg ne veut pas devenir le pays du ''tourisme de la mort''»

C'est pourquoi les autorités compétentes ont décidé d'élaborer un Plan national sur la fin de vie et les soins palliatifs, qui court jusqu'en 2026. Fruit d'une collaboration étroite entre le ministère de la Santé et le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, il a été pensé avec la participation d'un comité de rédaction, présidé par le Dr Jean-Claude Schmit, composé d'experts et de représentants d'organisations clés du domaine des soins palliatifs et de la fin de vie.

Développer des soins palliatifs pédiatriques

La concrétisation de ce Plan était inscrite dans l'accord de coalition de 2018. Il a cependant pris un peu de retard. «Le travail a commencé en 2019. Si nous le présentons seulement maintenant, c'est parce que les travaux ont été retardés en raison de la pandémie. Les acteurs concernés étaient occupés à gérer la crise sanitaire», rappelle Paulette Lenert.

Lire aussi :

Une pétition pour un meilleur service d’oncologie pédiatrique

L'objectif principal du Plan national fin de vie et soins palliatifs est d'informer et d'éduquer la population sur les droits des patients et les options qui s'offrent à eux en termes de soins palliatifs, de fin de vie, d'euthanasie et d'assistance au suicide. Il met également l'accent sur l'amélioration de la coordination entre les différents acteurs de la santé, tels que les médecins, les infirmiers et les aides-soignants, afin d'assurer une prise en charge optimale et cohérente.

Ce Plan se structure selon sept axes. Parmi les principales mesures prévues, citons:

Le lancement de campagnes d'information «pour briser les tabous entourant la fin de vie et la mort» mais aussi «pour informer le public sur les droits des patients et les ressources disponibles en matière de soins palliatifs».

La mise en place de programmes de formation pour les professionnels de la santé, afin d'améliorer leurs compétences en matière de soins palliatifs et de fin de vie et de garantir une prise en charge de qualité et adaptée.

Faciliter l'accès aux médicaments essentiels utilisés dans les soins palliatifs et en fin de vie, garantissant ainsi un soulagement efficace de la douleur et des symptômes. L'autorisation de mise sur le marché d'office au Luxembourg a ainsi été entamée pour un médicament utilisé pour la sédation en soins palliatifs en extrahospitalier.

Le développement de soins palliatifs pédiatriques adaptés aux enfants et la création d'une maison de répit pour offrir un soutien aux familles.

Adapter le cadre légal, tout en respectant les choix et les volontés des patients.

Ce Plan a vu le jour grâce à une étroite collaboration entre le ministère de la Santé et le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. © PHOTO: SIP

«Un accompagnement respectueux»

«Ce plan national fin de vie et soins palliatifs marque une avancée significative dans notre approche de la fin de vie. Nous souhaitons garantir que chaque personne, ainsi que sa famille, bénéficie d'un accompagnement respectueux, de soins de qualité et de la possibilité de faire des choix éclairés en matière de fin de vie», a commenté la ministre de la Santé.

Lire aussi :

Un nombre à nouveau record d'euthanasies au Luxembourg

Elle est rejointe dans ses propos par le ministre de la Famille et de l’Intégration, Max Hahn (DP). «Il faut aborder le sujet et en parler en couple, en famille, et pas seulement lorsqu'il est peut-être déjà trop tard, mais suffisamment tôt pour que l'on sache ensuite, la conscience tranquille, que si quelque chose devait arriver, la fin de vie serait réglée.»