Un premier espace de coworking pour les travailleurs du secteur public à Schieren

Le travail se doit d'être de plus en plus flexible. Au fil des années, l'espace de coworking a su trouver sa place parmi les différents modes de travail hybrides existants. Partager un espace de travail tout équipé avec d'autres travailleurs qui ne sont pas forcément vos collègues: le concept séduit depuis plusieurs années déjà le secteur privé, qui y voient de nombreux avantages pour améliorer la qualité de vie des employés. Mais de telles structures sont, à l'heure actuelle, inexistantes dans le secteur public au Luxembourg.

Pour y remédier, un projet pilote d'une durée de deux ans vient d'être lancé à Schieren, dans le centre culturel «Al Schoul», entièrement rénové. L'espce de travail partagé qui y a été aménagé sera disponible à partir de décembre 2023. Il sera mis à disposition, dans un premier temps, des agents du ministère de la Fonction publique, du ministère de la Digitalisation ainsi que de leurs entités rattachées. Environ 200 m² ont été aménagé dans l'ancien centre culturel, avec 22 postes de travail.

© PHOTO: Ministère de la Fonction publique

L’emplacement du centre culturel «Al Schoul» se prête particulièrement bien à cette activité, souligne le ministère de la Fonction publique dans un communiqué. En effet, le bâtiment ne se situe qu'à quelques pas de la gare de Schieren et de l'arrêt de bus RGTR. Le centre de Schieren est également facilement accessible en voiture, puisque situé à proximité de deux échangeurs de la Nordstrooss N7. La localité est aussi particulièrement bien connectée au réseau des pistes cyclables.

30 minutes gagnées par jour

Une analyse des trajets des agents des ministères et administrations concernés par le projet-pilote a montré que parmi les 833 agents, 170 auraient un avantage de se rendre à Schieren plutôt qu’à Luxembourg-ville. Ils gagneraient en moyenne plus de 30 minutes par jour, en considérant uniquement la distance entre leur domicile et leur lieu de travail.

Ce n'est pas le seul avantage qu'offrent les espaces de coworking, comme le relève le ministère de la Fonction publique. Ce type d'espaces favorise les échanges directs, le réseautage, la coopération et la créativité entre travailleurs. Ce qui impacte également de manière positive la motivation de ces derniers. Le concept est aussi une alternative sérieuse au télétravail, qui a tendance à isoler les travailleurs et les priver des interactions sociales qu'offre la vie au bureau.

Le projet pourrait être étendu

L'espace dispose de 22 postes de travail équipés. © PHOTO: Ministère de la Fonction publique

Le développement plus actif du coworking dans le pays est une des priorités du gouvernement. Et le concept est vu d'un bon oeil par les responsables des administrations, qui sont 76% à y déceler «un avantage pour les agents publics dans la pratique occasionnelle du travail décentralisé» et une influence positive sur la qualité du travail livré par ceux-ci.

Si le succès est au rendez-vous, le projet-pilote pourra être étendu à d'autres ministères et administrations qui viendraient également occuper l'espace, souligne encore le ministère de la Fonction publique.