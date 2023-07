Un résident de 34 ans s'est volatilisé

L'homme a disparu dans les environs des quartiers de Rollingergund et Belair. © PHOTO: Police grand-ducale

Avez-vous vu Yalçim Özkaz? Cet homme de 34 ans a disparu dans l'après-midi du dimanche 23 juillet, aux alentours de 16h, dans les environs des quartiers de Rollingergund et Belair. Les policiers luxembourgeois ont lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver ce résident.

De corpulence mince, l'homme recherché mesure entre 1,60 et 1,70m. Lors de sa disparition, ce résident, qui parle français et turc, était vêtu d'un t-shirt noir, d'un pantalon de jogging sombre et de chaussures de la marque Crocs, elles aussi noires.

Les personnes en possession d'informations qui permettraient de localiser cet homme sont invitées à entrer en contact avec le commissariat de police de Luxembourg par téléphone au (+352) 244 40 1000 ou par e-mail.