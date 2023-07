Un tiers des bénéficiaires du REVIS n'ont pas d'autre revenu

Le REVIS a pour but d’aider les ménages avec un revenu modeste et d’assurer des moyens d’existence de base à toute personne qui remplit les conditions prévues.

Aussi fou que cela puisse paraître, le Luxembourg est le pays où les personnes ayant un temps de travail élevé ont le plus de risques de tomber dans la pauvreté . Malgré une part de leur temps plus ou moins importante consacrée à leur emploi chaque semaine, ces personnes n'arrivent pas à boucler correctement leur fin de mois.

La pauvreté touche donc plus d'actifs qu'ailleurs au Luxembourg. Et la fréquentation accrue des épiceries sociales luxembourgeoises ne fait que renforcer ce constat. Ils ne sont toutefois pas laissés pour compte par le gouvernement. Le dispositif d'aide le plus connu étant sûrement le REVIS, pour revenu d’inclusion sociale. Celui-ci est entré en vigueur en 2019, en remplacement du revenu minimum garanti (RMG) dont la base légale datait de 1986.

Plusieurs conditions d'octroi

Le REVIS a pour but d’aider les ménages avec un revenu modeste et d’assurer des moyens d’existence de base à toute personne qui remplit les conditions prévues. Parmi celles-ci, le fait d'être un résident d'au moins 25 ans, d'être inscrit à l'ADEM et de ne pas dépasser les seuils de revenus prévus par la loi. «Certaines personnes n'ont pas les ressources financières nécessaires pour couvrir leurs besoins et pour vivre en dignité. Au Luxembourg, elles peuvent toutefois compter sur la solidarité de la société», a ainsi assuré Max Hahn (DP), ministre de la Famille et de l’Intégration.

Ce dernier a dressé le bilan du dispositif ce vendredi. Il en ressort notamment qu'actuellement, 10.000 ménages, soit 24.000 personnes, bénéficient du REVIS. Un tiers de ces ménages n'ont pas d’autre revenu.

Un pouvoir d'achat renforcé

Pour le gouvernement, le dispositif s'est révélé salutaire pour bon nombre de ménages et a pu renforcer le pouvoir d'achat de ces derniers. «Les montants destinés aux familles avec enfants et plus spécifiquement ceux destinés aux familles monoparentales avec enfants permettent à ces familles de disposer de moyens financiers plus élevés de 19% à 51% par rapport à ceux dont elles auraient bénéficié dans le contexte du RMG. Le REVIS constitue donc un instrument important qui permet de faire diminuer la pauvreté des enfants au Luxembourg», indique le ministère dans un communiqué.

De plus, en se basant sur un budget censé représenter le minimum nécessaire pour vivre décemment dans le pays, le Statec a conclu que le REVIS offrait une bonne protection pour ces ménages. Toutefois, l'évaluation montre aussi que les ménages sans enfant ont moins de possibilités financières à disposition, ce qui les place légèrement en dessous du niveau du RMG. «Un point qui devra faire l’objet de toutes les attentions d’un prochain gouvernement», comme le précise le ministère.