Un tour de table attendu pour prendre le pouls de l'industrie

La tripartite industrie réunit partenaires sociaux, patronat et gouvernement ce mercredi après-midi. Cette entrevue doit permettre de faire le point sur le secteur, alors que des emplois sont menacés dans les entreprises Husky Technology et DTF.

«C'est regrettable d'en arriver là, des solutions auraient pu être trouvées en interne», lâche Stefano Araujo. Le syndicaliste de l'OGBL pointe du doigt les emplois menacés dans les entreprises Husky Technologies et DuPont Teijin Films (DTF).

«Nous devons manifester pour qu'elles recourent aux instruments qui existent dans la loi pour garder les salariés. C'est pour cette raison que nous avons souhaité une tripartite: pour éviter que des plans sociaux se multiplient par simple intérêt bénéficiaire», explique Stefano Araujo.

«Dans l'intérêt des salariés et des entreprises»

La tripartite industrie réunissant les syndicats, la Fedil et le gouvernement se tient donc ce mercredi 19 avril à 14h au ministère du Travail. «Il sera question d'analyser la situation l'industrie en général, et pas de Husky et de DTF. En tant que Fedil, nous ne souhaitons pas nous mêler des négociations», précise René Winkin, directeur de la Fedil.

Dans une réponse parlementaire adressée aux députés Dan Biancalana et Mars Di Bartolomeo (LSAP) début avril, les ministres socialistes Franz Fayot (Economie) et Georges Engel (Travail) avaient noté que «lors de cette réunion, les partenaires sociaux et le gouvernement discuteront de la situation économique actuelle et des défis à relever dans le futur pour consolider et développer le secteur de l'industrie luxembourgeoise».

René Winkin souhaite que cette rencontre permette de lister des solutions pour qu'une personne qui perd son travail puisse en trouver un autre. «Des ponts doivent être recréés pour mettre en place des reclassements. Cela peut se faire aussi par des formations ou des prêts de main-d'œuvre. Il faut que cela se fasse dans l'intérêt des salariés et des entreprises.» René Winkin souligne que parmi les employés dans l'industrie il y a aussi des frontaliers. Une main d'oeuvre qu'il faut savoir garder, sinon elle part voir ailleurs.

Les syndicats OGBL et LCGB plaident pour que tout soit fait afin que les emplois ne soient pas supprimés. «Si ce n'est pas possible, c'est aux entreprises de prendre en charge les coûts des reclassements. Et pas aux ministères avec notre argent public», fait valoir Stefano Araujo. «Des pistes existent aussi avec la retraite, qu'il est possible d'anticiper»

«Si les salariés perdent leur emploi, notre but est de voir comment ils peuvent rapidement retrouver du travail», indique pour sa part Patrick Dury, président du LCGB. Pour ce dernier, plusieurs facteurs, dont «les prix de l'énergie», expliquent les difficultés rencontrées par DTF.

La hausse des prix d'énergie

«Les coûts d'énergie sont actuellement très élevés en Europe. C'est un problème structurel pour les entreprises.» Celles-ci doivent également faire face à la hausse des taux et de l'inflation qui fait baisser la demande, notamment en matière de logements, constate de son côté René Winkin. Le directeur de la Fedil note que l'entreprise DTF a aussi rencontré des difficultés concernant une partie de ses ventes de films en polyester, à cause des coûts d'énergie et de transport.

Ces problèmes feront sans aucun doute partie des discussions de ce mercredi, selon René Winkin. «Plusieurs questions se posent dans l'industrie, il s'agit d'y répondre et de trouver des solutions.» Le représentant de la Fedil dit ne pas avoir l'intention de demander au gouvernement de nouvelles aides concernant la hausse des prix de l'énergie. Des décisions ont été prises au niveau luxembourgeois et européen, rappelle l'intéressé. «La prochaine étape concerne les propositions de la Commission européenne au sujet de la décarbonation des technologies.» «Pour effectuer la transition du fossile vers zéro émission de CO2, cela induit des coûts et cela ne doit pas se faire au détriment des emplois en Europe», met en garde Patrick Dury.

