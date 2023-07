Un travailleur frontalier français dans le coma suite à un possible tir du RAID

Ce jeune homme de 25 ans, travaillant dans le domaine de la sécurité au Luxembourg, a été très grièvement blessé à la tête alors que les policiers du RAID intervenaient face à des émeutiers. Il a été hospitalisé à Arlon et placé dans le coma.

Si les violences urbaines survenues depuis la mort le 27 juin de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier, ont poursuivi leur décrue dans la nuit de mardi à mercredi, les dégâts provoqués par les émeutiers sont colossaux. Ainsi, à Mont-Saint-Martin, des casseurs ont réussi à pénétrer dans la mairie et ont tout cassé, tout démoli. «L'hôtel de ville est mort», soufflait ainsi le maire Serge de Carli au lendemain des faits.

Mais ce n'est pas le seul incident qui s'est produit dans la commune frontalière à la Belgique et au Luxembourg. En effet, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, un jeune homme de 25 ans a été grièvement blessé après avoir subi une blessure à la tête dans la ville de Meurthe-et-Moselle où intervenait le RAID, l'unité d'élite de la police française. Selon les premiers éléments de l'enquête, relayés par plusieurs médias, la victime serait un agent de sécurité de 25 ans travaillant au Luxembourg. Il a été très grièvement blessé par un projectile alors qu’il était au volant de sa voiture, près de chez lui.

Son pronostic vital engagé

Son pronostic vital a directement été engagé. D'abord hospitalisé en France, il a ensuite été transféré à l'hôpital d'Arlon où, à l'heure d'écrire ces lignes, il se trouve toujours dans le coma, aux soins intensifs du service neurologique de l'hôpital arlonais.

Selon les proches de la victime, interrogés par Le Monde, celle-ci aurait reçu à la tête un «bean bag», un projectile sous forme de sachet de coton contenant de minuscules plombs qui aurait été tiré par un policier du RAID à Mont-Saint-Martin. Interrogé par nos confrères de RMC, la famille de la victime explique qu'il était rentré chez lui après sa journée de travail au Grand-Duché. En ressortant en voiture avec deux jeunes amis pour aller s’acheter à manger dans une supérette située au Luxembourg, il a reçu un projectile à la tête alors qu’il était au volant, et ne participait donc pas aux émeutes. Sa mère a ajouté qu'il souffre d’un «œdème cérébral». «Je ne pense qu’à la santé de mon fils. S’il s’en sort sans séquelle, c’est vraiment un miracle», a-t-elle dit à nos confrères. Par ailleurs, selon Franceinfo, la voiture conduite par la victime a été fouillée, aucune pierre, ni feu d'artifice n'a été retrouvé.

Une enquête confiée à l'IGPN

Catherine Galen, procureure de la République au tribunal judiciaire de Val-de-Briey, a ouvert une enquête en flagrance pour «fait de violence volontaire» et a décidé de confier celle-ci à l’inspection générale de la police nationale (IGPN), tout en précisant qu'il n'y a pas eu de refus d'obtempérer de la part du jeune homme de 25 ans. Selon des informations de Franceinfo, il semblerait que les agents du Raid, appelés en renfort ce soir-là, ont bien employé des armes de type lanceur de balles de défense (LBD) et des «bean bags». Nos confrères expliquent également que les agents disent n'avoir pas eu conscience qu'un des projectiles tirés en réplique avait pu blesser quelqu'un. Ils ne l'apprendront que le lendemain matin, en raison d'une plainte déposée par la famille de la victime.

Par ailleurs, ce mercredi, on a appris que Me Yassine Bouzrou, l'avocat du jeune homme contacté par l'AFP, comptait déposer plainte «dans les 48 heures» et demander l'ouverture d'une information judiciaire.