Un troisième mafieux italien arrêté au Luxembourg

Un troisième membre de la tristement célèbre mafia italienne 'Ndrangheta s'est rendu à la police luxembourgeoise après l'arrestation de deux autres en début de semaine, a indiqué le parquet au Luxembourg Times.

«Il a été arrêté et conduit à la prison de Sanem en attendant son extradition vers l'Italie», a déclaré un porte-parole du parquet jeudi après-midi à nos confrères.

Ce mardi, une unité spéciale de la police a arrêté deux membres de l'organisation criminelle. Le troisième homme était parvenu à s'échapper, mais s'est rendu aux autorités d'Esch-sur-Alzette ce jeudi matin, a indiqué une source au fait de l'affaire à Luxtimes.

La mafia 'Ndrangheta a des liens étroits avec le Luxembourg, puisqu'elle a figuré en bonne place dans une enquête journalistique menée en 2021 - baptisée OpenLux - qui a révélé comment les riches, mais aussi les kleptocrates et les gangsters, dissimulaient leurs richesses au Grand-Duché.

La police grand-ducale a procédé aux premières arrestations mardi au nom des autorités italiennes qui avaient émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre des trois hommes.

Neuf membres du groupe mafieux de Calabre, dans le sud de l'Italie, ont été arrêtés par la police italienne. Parmi eux, figure un officier de police, au moment même où les arrestations avaient lieu au Luxembourg, a rapporté le média italien ReggioToday.

Trafic de drogue et d'armes

L'un des deux hommes arrêtés mardi, âgé de 32 ans, vivait au Grand-Duché depuis un certain temps et était également actif au sein du gang «Mammola» au Luxembourg, a rapporté le Luxemburger Wort. Mammola, ce village calabrais, est considéré comme le fief du gang. Le rôle présumé des deux hommes arrêtés au Luxembourg n'est pas connu.

Selon les médias italiens, les suspects faisaient partie d'une organisation qui extorquait de l'argent de protection à grande échelle, tandis que le gang est également impliqué dans le trafic de drogue et d'armes.

L'enquête menée par OpenLux en 2021 a révélé qu'une vingtaine de jeunes entrepreneurs avaient ouvert et fermé une série de restaurants au Luxembourg, tandis qu'un groupe plus important de 17 familles originaires du village de Mammola, près de Siderno, dirigeait également un certain nombre de restaurants dans le sud du pays. Certains font explicitement référence à la mafia dans leur décor et leur thème.

Après une première migration des Calabrais au XIXe siècle vers la région de Minett, au sud-ouest de la ville de Luxembourg, les membres de la 'Ndrangheta ont progressivement commencé à s'installer à Differdange dans les années 1980, selon l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), qui a présenté l'intégralité de l'enquête d'OpenLux.