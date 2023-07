Un week-end de travaux à la croix de Gasperich et sur l'A4

Les automobilistes vont devoir composer avec des barrages et des déviations sur les autoroutes du Luxembourg entre le vendredi 28 et le lundi 30 juillet.

Plusieurs chantiers simultanés seront menés par les Ponts et chaussées ces 28, 29, 30 et 31 juillet 2023. © PHOTO: Guy Jallay

Plusieurs chantiers vont perturber la circulation sur les autoroutes luxembourgeoises entre le vendredi 28 et le lundi 31 juillet. Des barrages et des déviations sont au programme de ce deuxième chassé-croisé des vacances d'été des résidents luxembourgeois.

Le premier des chantiers aura pour théâtre l'un des échangeurs les plus fréquentés du pays: la croix de Gasperich. Les Ponts et chaussées y procéderont à la réfection de la couche de roulement. L'autoroute A1 en direction de Trêves sera fermée entre la croix de Gasperich et le tunnel d'Howald, tandis que la bretelle de l'A3 en direction de Luxembourg vers l'A1 en direction de Trêves sera également rendue inaccessible. Ces fermetures interviendront du vendredi 28 juillet à 22h au lundi 31 juillet vers 5h. À noter qu'en raison des travaux préparatifs nécessaires au changement du mode d'exploitation de l'autoroute, des perturbations du trafic sont attendues dès la fin d'après-midi.

Par conséquent, l'autoroute A1 sera exploitée en mode bidirectionnel, sur une voie par direction, entre la croix de Gasperich et le tunnel d'Howald. La vitesse y sera limitée à 50 km/h. Les automobilistes de l'A3 souhaitant prendre la direction de l'A1 vers Trêves seront déviés par la croix de Gasperich, l'A5 vers Arlon, la croix de Cessange, l'A4 vers Luxembourg, le rond-point Merl, l'A4 vers Esch-sur-Alzette, la croix de Cessange, l'A6 vers Luxembourg puis la croix de Gasperich.

Autre autoroute, autre chantier: l'A4/B40 va également connaître son lot de barrages et de déviations. La prochaine phase de construction de la liaison Micheville va entraîner une fermeture de l'autoroute entre la jonction Lankelz et l'échangeur Belval-Gare du vendredi 26 juillet vers 23h au lundi 31 juillet vers 5h.

Contrairement à l'A1, l'A4 sera complètement fermée dans les deux directions entre la jonction Lankelz et l'échangeur Belval-Gare. Les Ponts et chaussées procèderont également à la fermeture de la bretelle de l'autoroute A13 en direction de Schengen vers l'autoroute A4 en direction de la France.

Le trafic en provenance de l’autoroute A4 en direction de la France sera dévié à partir de la jonction Lankelz via l'A13, l'échangeur Ehlerange, l'A13, la jonction Lankelz, la N4D, le CR110, la N4C, la N31, le CR168, le CR168A et l'échangeur Belval-Gare.

Les automobilistes en provenance de la B40 et en direction de Luxembourg seront, eux, amenés à emprunter le CR168A, le CR168, la N31, la N4C, le CR110, la N4D et la jonction Lankelz, à partir du rond-point de Belval-Gare.

Enfin, les personnes souhaitant se rendre en direction de l'autoroute A4 vers la France à partir de l'autoroute A13 seront redirigées, à partir de la jonction Lankelz, via la N4D, le CR110, la N4C, la N31, le CR168 et le CR168A et l'échangeur Belval-Gare.