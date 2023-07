Un week-end de travaux sur l'autoroute A6

Le chantier se déroulera à hauteur de l'échangeur d'Helfenterbruck et l'échangeur de Mamer en direction d'Arlon, entre le 21 et le 24 juillet.

Un chantier va perturber la circulation sur l'autoroute A6 entre le 21 et le 24 juillet. Les Ponts et chaussées vont procéder au renouvellement de la couche de roulement entre l'échangeur d'Helfenterbruck et l'échangeur de Mamer. Par conséquent, il ne sera pas possible d'emprunter l'autoroute A6 en direction d'Arlon.

Seront également fermées à la circulation les bretelles d'accès de l'échangeur de Strassen et de l'échangeur de Bridel en direction d'Arlon. Que les automobilistes se rassurent néanmoins, le trafic sur l'A6 ne sera pas totalement interrompu puisque l'autoroute sera exploitée en mode bidirectionnel, sur une voie par direction. La vitesse maximale sur le tronçon entre l'échangeur d'Helfenterbruck et l'échangeur de Mamer sera cependant limitée à 70 km/h.

Entre le vendredi 21 juillet, 22h et le lundi 24 juillet, 5h, le trafic en provenance de la N6 et en direction d'Arlon sera dévié à partir de l'échangeur de Strassen via la N6 et l'échangeur de Mamer. Les automobilistes en provenance du CR181 et à destination d'Arlon via l'autoroute A6 seront déviés à partir de l'échangeur de Bridel via le CR181, la N6 et l'échangeur de Mamer.

À noter que des perturbations pourront intervenir dès le début de soirée vendredi, des travaux préparatifs étant nécessaires au bon déroulement du chantier.