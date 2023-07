Une adolescente de 16 ans a disparu au Luxembourg

Jully Seven Martins Braz n'a plus été vue depuis le 12 juillet.

Avez-vous vu Jully Seven Martins Braz? Cette adolescente âgée de 16 ans n'a plus donné signe de vie depuis le mercredi 12 juillet 2023. Au moment de sa disparition, elle portait une casquette beige, fait savoir la police luxembourgeoise qui lance un appel à témoins.

Jully est de corpulence mince et mesure entre 1,60 et 1,70 mètre. Elle a de longs cheveux bruns et porte des lunettes.

Toute personne en possession d'information sur Jully ou le lieu où elle pourrait se trouver est invitée à entrer en contact avec le commissariat de police de Capellen au (+352) 244 30 1000 ou par email.