Une aide pouvant aller jusqu'à 235 euros pour l'achat de fournitures scolaires

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Chaque année, la rentrée scolaire pèse lourd sur le budget des familles, qui ont généralement une longue liste de fournitures scolaires à acheter, ainsi que des vêtements appropriés pour les cours d'éducation physique ou l'inscription à des activités extrascolaires.

Lire aussi :

Le Luxembourg, un paradis financier pour les étudiants ?

Au Luxembourg, comme dans les pays voisins, il existe des aides pour soutenir financièrement les familles. L'allocation de rentrée scolaire est octroyée par la Caisse pour l'avenir des enfants et est versée au mois d'août.

Le cas des enfants de frontaliers

L'aide, accordée automatiquement, est fixée à 115 € pour les enfants de plus de 6 ans et à 235 € pour ceux de plus de 12 ans.

Pour les enfants de travailleurs frontaliers, le régime varie en fonction de la situation professionnelle des parents : si les deux parents travaillent au Grand-Duché, l'allocation est versée immédiatement. Si l'un des parents travaille ou perçoit des allocations dans le pays de résidence, c'est ce dernier qui doit payer l'aide - mais si ce dernier n'accorde pas l'allocation à la famille, c'est le Luxembourg qui la verse.

L'aide accordée jusqu'à la fin des études secondaires

Si le montant de l'allocation dans le pays de résidence est inférieur à celui versé par la Caisse pour l'avenir des enfants, le Luxembourg verse la différence en janvier.

Lire aussi :

L'alphabétisation sera possible en français dans tous les cycles du fondamental dès 2032

Pour les ménages frontaliers bénéficiant du complément différentiel, qui est versé tous les six mois, l'allocation sera incluse dans les versements mensuels de juillet à décembre et sera complétée en janvier.

Les enfants inscrits dans le deuxième cycle de l'enseignement de base, qui n'ont pas atteint l'âge de 6 ans au moment de leur entrée à l'école, ont droit à l'allocation sur présentation d'un certificat de fréquentation scolaire.

L'allocation cesse d'être versée au cours de l'année civile durant laquelle les élèves terminent l'enseignement secondaire ou son équivalent.

Cet article a été publié initialement sur le site de Contacto.

Adaptation: Pascal Mittelberger.