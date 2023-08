Une ambiance chaleureuse et raffinée sur la terrasse de «Um Plateau»

On dit que c'est l'une des terrasses les plus courues de Luxembourg... A quelques pas de la vieille ville et des rives de Clausen, «Um Plateau» propose un lieu pour se détendre en toute élégance.

«Aaah, notre terrasse, c'est clairement notre atout numéro 1». En cette journée estivale, Jonathan Germay, le gérant de «Um Plateau», regarde les clients défiler dans son établissement. Si les tables intérieures ne rencontrent guère de succès, la terrasse, elle, s'anime sur le coup de midi. Ici se côtoient des touristes en tenues décontractées et des hommes d'affaires au costume strict. Une assemblée hétéroclite qui vient déjeuner sous les chauds rayons du soleil que cette fin de mois d'août a gracieusement décidé d'octroyer. L'établissement a l'avantage d'être situé à quelques minutes à pied de la vieille ville, et est donc facilement accessible.

Rénovée en 2017, la terrasse, qui surplombe la vallée du Grund, s'est dotée d'une grande banquette en bois qui délimite les contours de celle-ci et qui confère à l'endroit une ambiance méditerranéenne et une atmosphère à la fois lounge et festive. «La banquette donne une sensation permanente de monde car elle permet de voir l'ensemble des tables. Elle nous a permis aussi d'augmenter notre capacité, en passant de 60 places à 80», explique le gérant.

On dit souvent de la terrasse du «Um Plateau» qu'elle est l'une des plus courues de Luxembourg-Ville. On y vient pour le cadre mais aussi pour y être vu dans certaines circonstances. Pas étonnant donc qu'elle ait été élue plus belle terrasse du Luxembourg en 2023 dans la catégorie «Bars et Cafés» par les lecteurs de Virgule.

La terrasse dispose de 80 places. © PHOTO: Gerry Huberty

Pourtant, il y a quelques années, l'établissement avait perdu quelque peu de sa superbe. Ouvert dans les années 1980, Roland Sunnen, le mythique propriétaire de l'époque, avait su faire de l'endroit «the place to be» pour tout le gratin luxembourgeois mais pas seulement. Quelques célébrités françaises-Brigitte Bardot, Alain Delon ou Johnny Hallyday-y avaient aussi leurs habitudes.

L'établissement sera ensuite repris en main par plusieurs exploitants mais le concept s'essouffle... Jusqu'à l'arrivée en 2008 de la Belge Stéphanie Jauquet, aujourd'hui aussi à la tête de Cocottes. Elle fait alors de l'endroit un restaurant gastronomique et raffiné, où la belle clientèle aime venir se montrer.

1 / 3 La terrasse de l'établissement a été rénovée en 2017. © PHOTO: Gerry Huberty

2 / 3 Le bar à manger propose une large gamme de vins. © PHOTO: Gerry Huberty

3 / 3 Le coin bar est décoré de plusieurs vitraux d'inspiration médiévale. © PHOTO: Gerry Huberty







En 2015, Stéphanie Jauquet fait appel à un tout jeune gérant pour reprendre le restaurant et lui donner une nouvelle dynamique. Ce jeune gérant, elle le connaît bien puisqu'il s'agit du fils des restaurateurs qui l'ont formée à ses débuts, en Belgique. «On se connaissait même très bien puisque Stéphanie a été... ma baby-sitter», rigole Jonathan Germay.

«Um Plateau» s'exporte à La Belle Etoile à Bertrange Si aucun projet d'envergure n'est prévu dans les prochains mois au bar à manger de la capitale, l'équipe de «Um Plateau» s'apprête par contre à se lancer dans un nouveau projet, à quelques kilomètres de Luxembourg-Ville. Le 31 août prochain, sera ouvert un nouveau Food Court au centre commercial La Belle Etoile à Bertrange. Un projet derrière lequel on retrouve Stéphanie Jauquet et Salvatore Barberio, fondateur de l'enseigne Red beef et gérant du Grand Café. Ce vaste espace de 2.000m² rassemblera plusieurs enseignes. Les clients du centre commercial pourront y retrouver une nouvelle implantation du Grand Café, avec en nouveauté une rôtisserie, ainsi que le restaurant Specto, avec aux fourneaux le chef Morris Clip. Un food corner de 250 places prendra également place dans cet espace. Il proposera un vaste choix allant du café à la pâtisserie en passant par la pizza, les pâtes, les burgers, la rôtisserie, la cuisine d’inspiration asiatique et les bières, avec une douzaine de breuvages houblonnés à la pompe. «Um Plateau» fera aussi partie de ce Food Court. Florian Pawlik, barman dans l'établissement du Grund, sera le fer de lance de ce nouveau concept qui mettra en avant la mixologie et les spiritueux. Environ 350 références d’alcools seront disponibles. «Um Plateau Bar» proposera aussi des animations, avec un DJ qui sera présent du jeudi au samedi pour animer les lieux jusqu’à 1h du matin.

Le jeune homme transforme l'établissement en un «bar à manger», en installant un grand bar et en gardant le restaurant. «Nous voulions changer la formule, qui se faisait vieillissante. Fini la cuisine avec des produits du terroir, nous sommes partis sur une carte plus moderne, de partage, et qui parle à tout le monde.» Voilà pour la partie restauration. Côté bar, l'établissement se targue de plusieurs dizaines de références, dont une large gamme de vins, de champagnes et de gins. «La philosophie était de faire du lieu un endroit raffiné mais hype en même temps, qui soit accessible à tous et qu'on y vienne aussi pour boire un verre et pas uniquement pour manger.» Le bar à manger dispose aussi d'un service voiturier.

Le challenge est de taille mais, confie Jonathan Germay en souriant, «on y est arrivé». L'établissement aujourd'hui ne désemplit pas. «On est complet trois à quatre jours à l'avance en semaine et le week-end, parfois jusqu'à une semaine avant, voire plus». Le midi, en semaine, la clientèle vient principalement pour le business lunch en trois services. Le week-end, les tables sont réservées pour une période de 2 heures, afin de permettre un deuxième service. «Le samedi et le dimanche, la clientèle est un peu plus familiale, plus jeune et plus festive aussi».

Une partie de l'équipe de «Um Plateau» aux côtés du gérant Jonathan Germay (en bleu, à gauche). © PHOTO: Gerry Huberty

L'équipe de «Um Plateau» est composée aujourd'hui de 25 personnes. L'établissement a fait l'objet d'un 2e relooking début de l'année pour lui donner un aspect encore plus cosy. «Il faut continuer à se renouveler sinon les gens se lassent...», estime Jonathan Germay, qui ne regrette pas de s'être lancé dans l'aventure il y a quelques années. «Faire ce métier-là dans cette ambiance-là, vraiment, ce n'est que du bonheur!»