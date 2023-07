Une antisèche pour le futur ministre de l'Intégration

Max Hahn a succédé à Corinne Cahen au ministère de la Famille et de l'Intégration. © PHOTO: Christophe Olinger

Après l'adoption jeudi par la Chambre de la loi sur le "vivre-ensemble interculturel" par 57 voix pour (seule l'ADR a voté contre), le vivre-ensemble concerne désormais tout le monde. Pas seulement les non-Luxembourgeois. De nouveaux instruments anciens, avec une nouvelle dénomination, censés rendre le terme d'intégration obsolète, montrent toutefois que finalement, peu de choses ont changé.

Une loi sans objectifs précis

La loi ne va pas assez loin, dit la société civile. Ce qu'un nouveau gouvernement peut désormais apprendre de cette loi et ce qu'il devrait adapter à l'avenir, le Luxemburger Wort l'a résumé sous forme d'antisèche - adressée au futur ministre de l'Intégration - en discutant avec des acteurs de la société civile.

Au début du premier paragraphe du premier projet de loi, il était question des «objectifs» du vivre-ensemble. Divers avis, dont celui du Conseil d'État, ont toutefois insisté pour remplacer le terme par «définition». La raison en est que l'alinéa ne fixe pas d'objectifs pour la nouvelle législation. Il s'agit plutôt d'une définition du vivre ensemble, décrite comme «vague» par le Conseil d'État.

La nouvelle loi reste donc sans but. Caritas, entre autres, déplore que sans objectifs, il est également impossible de mesurer l'impact de cette loi sur la lutte contre les injustices sociales ou la discrimination. En bref, sans objectifs, il n'est pas possible de déterminer si la loi remplit son objectif de promotion du vivre-ensemble.

La nouvelle loi sur le vivre ensemble aborde les mesures d'intégration et le dialogue interculturel, mais un engagement transversal est totalement absent. Les problèmes fondamentaux auxquels sont confrontées les personnes qui s'installent au Luxembourg, comme trouver un logement ou les enfants qui restent plus longtemps que prévu dans les classes d'intégration ou qui obtiennent un permis de séjour, n'y trouvent aucun écho.

Il n'est pas perceptible dans la loi que le vivre ensemble soit également favorisée par le fait que les demandeurs de protection internationale ne doivent pas attendre six mois après leur décision positive pour trouver un emploi ou qu'ils restent en moyenne près de 600 jours dans des structures d'accueil. Et des problèmes ne sont pas perçus, qu'aucun cours de langue ou séance d'information ne peut toutefois résoudre.

Objectif de refléter la réalité démographique

Les noms ont changé, l'approche reste la même. Les commissions consultatives communales d'intégration deviennent entre autres des commissions communales du vivre-ensemble interculturel. Elles restent toutefois de simples organes consultatifs.

Il n'y a pas si longtemps, avant les élections communales, l'ASTI avait encore demandé que les organes communaux soient ouverts aux non-Luxembourgeois au lieu de s'en tenir aux commissions d'intégration. Des organes qui ne sont que facultatifs pour les communes. Une étude de l'OCDE datant de 2021 sur le système d'intégration luxembourgeois illustre à quel point elles étaient demandées par le passé parmi les communes : on y lit qu'à cette date, seules 20 communes sur 102 disposaient d'une telle commission.

L'ouverture des organes communaux aux non-Luxembourgeois pourrait avoir pour objectif de refléter la réalité démographique. Alors que les organes consultatifs sont généralement ignorés, les non-Luxembourgeois auraient ainsi leur mot à dire dans l'organisation de la cohabitation dans leur commune.

Là encore, la terminologie a été adaptée. Le Contrat d'accueil et d'intégration devient le Pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel. La nouveauté : tout le monde peut le signer, qu'il s'agisse de frontaliers, de non-Luxembourgeois ou de Luxembourgeois. Et profiter des différents modules.

Un texte voté à la hâte

Les contenus : L'histoire luxembourgeoise, la géographie, le système politique, la vie quotidienne au Luxembourg - des thèmes qui ne parleront probablement pas beaucoup aux Luxembourgeois. Et rendre ainsi obsolète l'ouverture du Pacte citoyen. Une adaptation des contenus ou une éventuelle plateforme pour permettre un véritable échange interculturel est nécessaire si le Pacte citoyen veut remplir son objectif de faire participer les Luxembourgeois et les non-Luxembourgeois au vivre ensemble.

Lorsque la loi en était à ses balbutiements, tout allait bien. Les consultations préalables avec les principaux acteurs du vivre-ensemble, les communes, le Conseil des étrangers et la société civile, ont été saluées par ces derniers. Mais la pandémie a coupé court au processus participatif, déplorent-ils. Après la transmission de différents rapports d'expertise au ministère, il n'y a pas eu de grand débat pour procéder aux adaptations nécessaires.

Il n'y a pas eu non plus de processus de consultation publique impliquant les citoyens. Et ce, malgré le fait que la loi oblige également les Luxembourgeois à participer davantage à la vie commune. Le fait que le texte ne soit adopté que lors de l'avant-dernière séance plénière avant les vacances d'été est un signal supplémentaire que le texte a été voté à la hâte à la Chambre, déplore la société civile.

