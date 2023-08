Une balade paisible au cœur de la nature dans les environs de Vianden

Dans la région de Vianden, il y a l'un des plus beaux châteaux du monde, mais plus encore qui mérite d'y faire un détour.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le Grand-Duché regorge d'activités à faire, y compris pendant la période estivale. Le défi de la rédaction est de vous proposer tout au long de l'été une sortie à effectuer en famille, sur la base de deux adultes et de deux enfants, pour un budget de moins de 100 euros.

Lire aussi :Un immense labyrinthe de maïs à découvrir à Lintgen

La semaine dernière, la rédaction vous a fait remonter le temps au Fonds-du-Gras dans le sud du pays à bord d'un train minier de la Minièresbunn Doihl asbl. Cette fois-ci, nous vous emmenons dans le nord du pays. Direction Vianden! Une ville bien fleurie accueillant de nombreux touristes. Pour se garer gratuitement, nous vous conseillons de vous stationner au parking du Vieux Marché, le long de l'Our et à proximité de l'arrêt de bus Aale Moart (Vieux Marché en luxembourgeois).

L'un des plus beaux châteaux au monde

Comment parler de Vianden sans parler de son château? Celui-ci a accueilli de janvier à juin cette année déjà 94.000 visiteurs, a récemment fait savoir Lex Delles (DP). Le ministre du Tourisme s'est ainsi félicité du classement de CNN en mai dernier désignant le château de Vianden comme l'un des plus beaux du monde au côté de celui de Chambord en France.

1 / 4 Le château de Vianden. © PHOTO: Thomas Berthol

2 / 4 Le château de Vianden. © PHOTO: Thomas Berthol

3 / 4 Le château de Vianden. © PHOTO: Thomas Berthol

4 / 4 Le château de Vianden. © PHOTO: Thomas Berthol









Avec la fête médiévale qui s'y déroule du 29 juillet au 6 août, c'est l'occasion de le découvrir. Le site peut être visité tous les jours de 10h à 19h (dernière admission 18h). Le billet d'entrée s'élève à 11 euros pour les adultes, 7 euros pour les étudiants (13-25 ans) et 3 euros pour les enfants (6-12 ans). Pour une famille composée de deux adultes et de deux enfants, le prix du billet familial s'élève à 25 euros.

Lire aussi :CNN, TF1, Bild... Quand le Luxembourg fait parler de lui à l'étranger

Si vous êtes passionnés de littérature, vous le savez peut-être, un célèbre écrivain a séjourné à cinq reprises dans cette commune du Nord du Luxembourg. Il s'agit de Victor Hugo, l'auteur des Misérables. La maison dans laquelle il a séjourné, qui donne vue sur le château, a été transformée en musée. En été, celle-ci peut être visitée tous les jours de la semaine, excepté le lundi, de 12h à 18h. Le prix du billet adulte s'élève à 5 euros. La visite est gratuite pour les jeunes de moins de 25 ans.

1 / 2 Buste de Victor Hugo d'après Rodin. © PHOTO: Thomas Berthol

2 / 2 Musée Victor Hugo à Vianden © PHOTO: Thomas Berthol





Quel éblouissement pour l'oeil contemplateur !

De partout, du vallon, du pré, de la hauteur,

Du bois qui s'épaissit et du ciel qui rougeoie,

Sort cette ombre, la paix, et ce rayon, la joie.

(Extrait du poème «A Vianden» de Victor Hugo)

Lire aussi :Un nouvel itinéraire cyclable temporairement ouvert pour relier la «Vennbahn» dans le nord du pays

Une balade paisible au cœur de la nature

Si le temps est agréable, prenez le temps de faire une balade en pleine nature. Vianden et ses environs ont de quoi offrir en la matière. Prenons pour point de départ le parking du Vieux Marché pour débuter l'Ourdall Promenade: passez ensuite au-dessus du cimetière et traversez le barrage sur lequel sont illustrés plusieurs personnages. Depuis cet endroit, vous verrez d'ailleurs le château perché au-dessus de la commune.

1 / 6 Point de départ du parking Vieux Marché. © PHOTO: Thomas Berthol

2 / 6 Direction le cimetière de Vianden. © PHOTO: Thomas Berthol

3 / 6 Comment fonctionne la centrale à accumulation par pomage? © PHOTO: Thomas Berthol

4 / 6 Vue sur le château depuis le barrage. © PHOTO: Thomas Berthol

5 / 6 Les personnages illustrés sur le barrage. © PHOTO: Thomas Berthol

6 / 6 C'est parti pour l'Ourdall Promenade! © PHOTO: Thomas Berthol













Et c'est parti pour un parcours de 8,5 kilomètres reliant Vianden à Stolzembourg le long de l'Our avec très peu de dénivelé. Ce parcours dure environ 1h10, voire plus si vous prenez le temps d'admirer le paysage. Un cadre apaisant et paisible s'offre à vous, c'est garanti! Au fil du parcours plusieurs panneaux explicatifs sont installés expliquant notamment l'histoire des lieux. De l'autre côté de la rive dans les hauteurs, vous pourrez notamment apercevoir la chapelle du «Bildchen». «Les habitants de Vianden se retrouvent tous les ans en été pour célébrer la semaine du "Bildchen" (images) et pour participer à la procession de la Saint-Roch», peut-on lire sur un des panneaux retraçant l'histoire du site.

1 / 2 La chapelle du «Bildchen» © PHOTO: Thomas Berthol

2 / 2 La chapelle du «Bildchen» © PHOTO: Thomas Berthol





Pour les amateurs de randonnée, nous vous conseillons de prolonger le plaisir de la randonnée et de passer par Bivels au lieu de continuer à suivre l'Ourdall. Un endroit idéal pour se ressourcer et admirer le paysage. En poursuivant votre route, vous tomberez sur un pont reliant le Luxembourg à l'Allemagne. Ce détour vous ajoute une heure de marche, mais cela en vaut la peine. Vous voilà donc sur le «NaturwanderPark». Mais pour cette partie du parcours, il faudra un peu plus d'endurance, soyez prêts pour la montée avant d'atteindre le château en ruine Falkenstein! Un banc vous y attend pour reprendre votre souffle et l'aventure se poursuit.

1 / 11 Un cadre paisible à Bivels © PHOTO: Thomas Berthol

2 / 11 Un cadre paisible à Bivels © PHOTO: Thomas Berthol

3 / 11 Un cadre paisible à Bivels © PHOTO: Thomas Berthol

4 / 11 Un cadre paisible à Bivels © PHOTO: Thomas Berthol

5 / 11 Le pont près de Bivels reliant le Luxembourg à l'Allemagne © PHOTO: Thomas Berthol

6 / 11 L'Our sépare le Grand-Duché de l'Allemagne © PHOTO: Thomas Berthol

7 / 11 Le pont près de Bivels reliant le Luxembourg à l'Allemagne © PHOTO: Thomas Berthol

8 / 11 Arrivée en Allemagne! © PHOTO: Thomas Berthol

9 / 11 La ruine du château de Falkenstein. © PHOTO: Thomas Berthol

10 / 11 Suivez la direction de Keppeshausen. © PHOTO: Thomas Berthol

11 / 11 Vous ne suivez plus l'Ourdall Promenade, mais l'itinéraire du «NaturwanderPark». © PHOTO: Thomas Berthol























À quelques mètres de là, ne manquez pas le panneau Keppeshausen à votre gauche, cette fois-ci il faut descendre. Après un bon moment au cœur de la forêt, l'Our s'offre à nouveau, le paysage est tout simplement magnifique. Le parcours se poursuit, sans que vous quittiez véritablement des yeux cet affluent en rive gauche de la Sûre, même si on s'en éloigne un peu. Encore quelques efforts et vous verrez le site de la Société Électrique de l'Our (SEO).

1 / 7 Encore quelques efforts pour rejoindre Stolzembourg. © PHOTO: Thomas Berthol

2 / 7 Plongez au coeur de la forêt © PHOTO: Thomas Berthol

3 / 7 Plongez au coeur de la forêt © PHOTO: Thomas Berthol

4 / 7 L'Our s'offre à nouveau à vous. © PHOTO: Thomas Berthol

5 / 7 L'Our s'offre à nouveau à vous. © PHOTO: Thomas Berthol

6 / 7 Un magnifique panorama de l'Our. © PHOTO: Thomas Berthol

7 / 7 La Société Electrique de l'Our © PHOTO: Thomas Berthol















À nouveau, un pont relie l'Allemagne au Grand-Duché. Notons qu'étrangement, cet ouvrage n'est pas indiqué sur Google Maps. Pourtant, il existe bel et bien! Vous voilà donc de retour sur le sol luxembourgeois. Deux options se présentent à vous, soit poursuivre votre itinéraire jusqu'à Stolzembourg: vous y verrez son château, ainsi qu'un musée consacré à la mine de cuivre. La visite guidée de ce musée dure entre 2 à 3 heures. Le prix du billet pour adulte s'élève à 9 euros et 6,30 euros si vous détenez la LuxembourgCard. Pour les jeunes de 6 à 17 ans, le tarif est de 5 euros et 3,50 euros avec la LuxembourgCard. L'entrée est gratuite pour les moins de cinq ans.

Sinon, vous pouvez prendre le bus directement à l'arrêt SEO pour rejoindre Vianden. Ce trajet ne dure qu'à peine dix minutes et rappelons que les transports en commun sont gratuits au Luxembourg. Cela permet d'éviter de faire une dépense supplémentaire, donc pas besoin de sortir votre porte-monnaie! Bonne balade!