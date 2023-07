Une campagne pour encourager les jeunes à aider plutôt que de filmer les agressions

Share this with email

«Not sharing is caring», comprendre «Ne pas partager, c'est prendre soin». C'est le nom qu'a choisi le ministère de l'Éducation pour une nouvelle campagne de sensibilisation lancée à destination des jeunes Luxembourgeois. Au cœur de l'attention: les réseaux sociaux et leur utilisation à des fins d'humiliation.

Si la violence entre les jeunes n'est pas un phénomène nouveau, le ministère pointe du doigt une propagation inquiétante de vidéos violentes mettant en scène des adolescents sur les réseaux sociaux. «Nous voulons rendre les jeunes conscients des répercussions que peuvent avoir la publication ou la diffusion de vidéos violentes. Si nous réussissons à empêcher le partage de telles vidéos sur les réseaux sociaux, nous freinons également l'incitation à les produire et les actes de violence eux-mêmes», a indiqué Claude Meisch, ministre de l'Éducation, lors de la présentation de cette nouvelle campagne, mercredi 5 juillet.

Du renfort dans les lycées

S'ils étaient encore des cas isolés il y a quelques années, l'enregistrement et la diffusion d'actes violents entre jeunes sont devenus une «triste normalité», selon l'exécutif. Au-delà de chercher à dissuader les jeunes de prendre part à ces pratiques, cette campagne de sensibilisation cherche également à les responsabiliser en les informant sur les conséquences du partage de telles vidéos, qui est un délit punissable par la loi. La personne qui filme et diffuse un enregistrement comportant des actes de violence s'expose en effet à une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison.

La seconde finalité de «Not sharing is caring» est d'encourager les jeunes à agir face aux violences, en appelant la police pour porter secours aux victimes. Les adolescents qui ne sont pas témoins directs d'une scène de violence, mais destinataires d'une vidéo de ce type, sont appelés à signaler le contenu au lieu de le partager immédiatement avec leurs amis.

Pour atteindre sa cible, la campagne se décline en vidéo sur tous les réseaux sociaux du ministère de l'Éducation et du Service national de la jeunesse, tandis qu'un site internet regroupe toutes les informations relatives au sujet. Dernier support de diffusion : une planche d'autocollants colorés qui sera distribuée aux adolescents.

Pour accompagner cette campagne sur le terrain, les Services psychosociaux et d'accompagnement scolaires (SePAS), chargés de la sensibilisation de la prévention des actes de violence dans les lycées, verront leurs efforts renforcés par la création d'un nouveau poste dans chaque établissement. Le délégué à la protection des élèves aura pour mission d'être un point de contact neutre disposé à apporter de l'aide aux enseignants et aux élèves et à recueillir les signalements de harcèlement.