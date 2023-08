Une fraude de plusieurs millions à la CNS: «Nous avons dépensé cet argent très facilement»

Share this with email

En juillet 2019, Sandra T. était dans les bureaux de la police judiciaire. L'ancienne employée de la Caisse nationale de santé (CNS) aurait détourné environ deux millions d'euros en l'espace de dix ans. La fraude avait été découverte plusieurs mois auparavant. «J'ai compris que j'avais volé l'État. Mais je n'ai jamais volé d'argent à personne», a-t-elle déclaré pendant l'interrogatoire. «Je ne peux pas vous dire quand j'ai commencé. Je peux juste dire qu'au début, je ne transférais que des petites sommes et que du coup, je n'avais plus de limites.»

Puis, environ quatre ans plus tard, cette femme âgée de 56 ans aujourd'hui s'est retrouvée sur le banc des prévenus avec quatre complices présumés. L'affaire va prendre le chemin d'une cour d'appel. En effet, avant même l'expiration du délai de 40 jours, au moins un des prévenus a fait appel. En juillet, les juges de la 18e chambre pénale avaient déclaré les cinq prévenus coupables.

Sandra T. a été condamnée en première instance à une amende de 100.000 euros et à sept ans de prison, dont trois avec sursis. Son mari, Rocco F., son proche confident, Paulo R., et son ancien compagnon, Alcides E., se sont vu infliger une amende de 50.000 euros et une peine de prison de cinq ans. La moitié de ces peines sera assortie d'un sursis. Antonio M., qui s'était rendu aux autorités de sa propre initiative en 2019 et qui a joué un rôle comparativement moins important, a été condamné à une amende de 1.500 euros et à 18 mois de prison avec sursis.

De l'argent en un clic de souris

Derrière la fraude se cachait un système relativement simple. Grâce au programme informatique de la CNS, Sandra T. a mis en place des remboursements pour des prestations fictives. Pour ce faire, elle utilisait le numéro de sécurité sociale et les comptes des co-prévenus. La majeure partie de la somme a été détournée par l'intermédiaire de Paulo R.. L'homme aurait ainsi obtenu des remboursements illégaux et aurait reversé la moitié de la somme à Sandra T..

Au sein de la CNS, cette dernière avait en fait les mains libres. Les remboursements n'étaient pas contrôlés. Et c'est donc finalement un hasard qui a permis de découvrir la fraude. Un stagiaire a découvert un document suspect dans une photocopieuse. La piste a alors mené début 2019 à Sandra T. et à une autre employée de la CNS. Toutes deux avaient détourné des fonds indépendamment l'une de l'autre.

L'affaire de fraude ira jusqu'à la cour d'appel. © PHOTO: Lex Kleren

La femme qui aurait détourné 50.000 euros sera probablement épargnée d'un procès. Le parquet lui a fait miroiter un «deal», un «jugement sur accord». Cela signifie que l'accusation et le prévenu se mettent d'accord extrajudiciairement sur une peine.

Les juges ne croient pas les prévenus

Sandra T. et son confident Paulo R. n'ont pas nié la fraude. Ils ont toutefois déclaré que leurs partenaires n'étaient pas au courant de leurs manœuvres. Au tribunal, Rocco F. et Alcides E. ont clamé leur innocence. Le mari de Sandra T. a souligné que sa femme s'occupait des finances et des comptes de la famille. Il n'a pas remarqué de virements suspects. Le mode de vie du couple n'a pas non plus changé de manière significative. Alcides E. a tenu des propos similaires.

Les juges n'ont pas cru les prévenus. Ainsi, selon l'enquête, le couple, Sandra T. et Rocco F., disposaient ensemble d'un salaire mensuel compris entre 5.000 et 6.000 euros. L'escroquerie aurait permis d'ajouter des revenus annexes d'environ 8.000 euros en moyenne.

Les propos contrastent également avec les déclarations faites à la police judiciaire. Ainsi, Sandra T. a notamment déclaré lors d'un interrogatoire en juillet 2019: «Nous avons dilapidé cet argent très facilement. Nous avons vécu au-dessus de nos moyens réels ces dernières années.»

Un repentir crédible fait défaut au tribunal

Les aveux des principaux prévenus n'ont eu qu'une influence limitée sur la détermination de la peine. Comme l'expliquent les juges dans la motivation du jugement, la principale prévenue n'a avoué dans une première phase qu'une petite partie de la fraude. Ce n'est que lorsqu'elle a été confrontée à de nombreux autres éléments à charge qu'elle a fait de nouveaux aveux. Tout au long de la procédure, elle n'a pas parlé des paiements effectués à Antonio M.. Ceux-ci n'auraient été mis au jour que parce qu'il s'était lui-même rendu aux autorités.

La principale prévenue n'a pas non plus montré de remords crédibles. Sandra T. aurait fait comme si la fraude n'avait vraiment fait de mal à personne. La femme s'est présentée comme une sorte de «Robin des Bois». Elle ne s'est pas non plus efforcée de proposer un dédommagement à la CNS. En première instance, la prévenue a été condamnée par le juge à indemniser la CNS de manière conséquente. Les deux couples de prévenus devront rembourser ensemble environ deux millions d'euros.

