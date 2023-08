Une législature des records à la Chambre

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Les chiffres ne servent pas forcément de référence pour évaluer la qualité d'une activité. Il en va de même à la Chambre. Lors de la dernière semaine de session de cette législature, du 18 au 21 juillet, difficile de penser à un travail parlementaire sérieux, alors que les projets de loi étaient adoptés à la chaîne.

Ce tour de force final a toutefois contribué à ce que des chiffres records soient enregistrés à la rue du Marché-aux-Herbes entre 2018 et 2023. Des chiffres qui vont parfois jusqu'à donner le tournis, tellement la cadence a été forte, et qui permettent au président du Parlement, Fernand Etgen (DP), de qualifier la législature d'«intense». N'oublions cependant pas que la dernière législature aura été marquée par la pandémie de covid-19, de laquelle ont découlé de nombreux projets de loi et séances (notamment en visioconférence) destinées à la gestion de la crise sanitaire.

Lire aussi :

Les élections du 8 octobre expliquées dans le moindre détail

Les députés se sont par exemple réunis lors de 310 séances publiques ces cinq dernières années, ce qui représente environ un tiers de séances en plus par rapport à la législature précédente (236). Un record de séances plénières est aussi établi, avec 4.131 séances entre 2018 et 2023, soit 15% de plus qu'auparavant. Les 60 députés ont également assisté à pas moins de 800 réunions en visioconférence et le nombre de réunions en commission parlementaire a progressé de près de 10% ces cinq dernières années. C'est dire à quel point le travail des parlementaires s'est intensifié lors de cette législature.

Par ailleurs, 750 projets de loi ont été déposés par la coalition au pouvoir au cours des cinq dernières années et 203 textes ont été adoptés rien que lors de la dernière session. À ce sujet, on constate une évolution notable ces dernières années. Ainsi, pour les projets de loi les plus importants, la presse et le public connaissent déjà la position de chaque groupe politique bien avant le vote qui intervient en séance publique. Les députés utilisent les différents canaux mis à leur disposition pour faire entendre leur voix et notamment les réseaux sociaux, où ils sont de plus en plus présents.

8.200 questions parlementaires en cinq ans

Le chiffre suivant témoigne aussi de l'assiduité des députés: environ 8.200 questions parlementaires ont été adressées au gouvernement depuis décembre 2018. Entre 2013 et 2018, les députés étaient deux fois moins avides d'avoir des réponses, avec 4.100 questions. Et pourtant: le chiffre de 8.200 ne dit rien sur le contrôle parlementaire du gouvernement, car les questions servent aussi depuis toujours aux députés comme instrument idéal pour faire parler d'eux. Dans pareil cas, le contenu passe au second plan.

Lire aussi :

Fokus veut entrer à la Chambre

Un constat s'impose toutefois: la communication s'est améliorée sans cesse depuis le début de la législature, pour mieux rendre compte encore du travail réalisé par les députés. Le président de la Chambre, Fernand Etgen, le soulignait dans son discours de clôture le 21 juillet dernier: «la Chambre de 2023 n'est plus la même qu’en 2018. Elle est plus forte, plus ouverte et plus transparente», avec un travail parlementaire qui a contribué «à renforcer la démocratie».