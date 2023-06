Une Lidl Academy a ouvert ses portes à Dudelange

Lidl au Luxembourg, c'est une affaire qui marche ! En décembre dernier, le hard-discounter allemand ouvrait deux nouveaux magasins au Grand-Duché, le premier à Dudelange, le second à Windhof. L’enseigne compte aujourd’hui 13 magasins et pas moins de 378 employés. Et afin de continuer à soutenir la croissance continue de l'enseigne au Luxembourg, celle-ci vient de s'offrir son propre outil de formation: une Lidl Academy.

Lire aussi :Il y a encore de la place pour de nouveaux supermarchés

Celle-ci a ouvert ses portes il y a quelques jours à Dudelange et doit permettre de former les actuels et futurs collaborateurs des magasins luxembourgeois. On ne parle pas ici d'un simple cagibi. Le site s’étale sur une surface de 1.026 m2 comprenant le centre de formation ainsi que des salles de réunions, et compte aussi 245m2 de bureaux administratifs. «Il permet de former les salariés et d’obtenir de la sorte des certifications professionnelles reconnues. Services en caisse, conseils aux clients, gestion des stocks, réapprovisionnement des rayons, gestion des équipes, connaissance des produits, sécurité en magasin... voici quelques exemples de formations qui seront proposées au personnel», explique le groupe.

Un espace de simulation de caisse

Le centre de formation dispose de plusieurs espaces dédiés aux métiers de la grande distribution. Par exemple, la salle «caisse» permet aux collaborateurs d’être immergés dans l’environnement des collaborateurs de caisse. Ce module forme le personnel en situation contrôlée sur de multiples thématiques, dont le recyclage, les technologies et les services de paiements, les problèmes pouvant survenir lors du pointage en caisse et leurs solutions, l’ergonomie pour assurer le bien-être des collaborateurs, etc. «L’accompagnement du personnel est pour nous une priorité. Il permet à l’enseigne de donner davantage de responsabilités à des profils déjà parfaitement au fait de la culture, de la stratégie et des objectifs de l’entreprise. Pour les salariés, cette politique de promotion est une opportunité pour évoluer, se former et grandir au sein de notre entreprise», assure Julien Wathieu, porte-parole de Lidl au Luxembourg.

Lire aussi :Deux nouveaux magasins Lidl ouvrent au Luxembourg

Comme indiqué précédemment, ce nouvel espace va de pair avec une expansion continue de Lidl au Luxembourg. Par ailleurs, on apprend qu'à moyen terme, l’enseigne rénovera trois supermarchés du parc de magasins actuel, soit par le biais d’une démolition-reconstruction, soit via un déménagement dans une ville où l’entreprise est déjà présente. En ce qui concerne les localisations précises des magasins concernés, nous n'en saurons pas plus. Contacté, le porte-parole de Lidl explique vouloir d'abord obtenir les différents permis avant d'officialiser la chose.

Une formation adaptée

Toujours est-il que concernant les futures embauches, chaque nouvel entrant aura la chance de participer à une journée d’intégration et disposera d’un parcours de formation adapté au poste occupé au sein de l’enseigne, que ce soit en supermarché ou à un poste de management. «Notre Lidl Academy renforce donc les compétences dont les employés ont besoin pour accomplir au mieux leurs tâches, mais permet aussi d’anticiper les évolutions et la promotion vers des postes à davantage de responsabilités. C’est un moyen évident pour maintenir la qualité et la motivation de nos équipes».