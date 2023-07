Une ligne d'écoute spécialisée réclamée pour les femmes victimes de violences

Share this with email

En 2022, au Luxembourg, 2.521 personnes ont été victimes de violences physiques, 2.374 victimes de violences psychologiques, 150 violences domestiques sexuelles ont été signalées, ainsi que 264 victimes de violences économiques, selon les dernières données de la police et des associations de défense des victimes.

Il reste donc encore du travail pour le gouvernement afin de lutter contre ce triste phénomène, et ce, malgré les efforts d'ores et déjà mis en place. C'est dans ce contexte que le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) du Conseil de l'Europe a rendu son premier rapport sur la situation luxembourgeoise.

On se rappelle que ce dernier avait déjà effectué une première visite d'évaluation en octobre dernier. Celle-ci s'inscrivait dans le cadre de la ratification luxembourgeoise à la convention d'Istanbul. Celle-ci est considérée comme le premier traité européen juridiquement contraignant en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

De l'importance de la loi de 2003

Dans le rapport, publié cette semaine, le GREVIO souligne l’importance de la loi luxembourgeoise de 2003 sur la violence domestique, qui a établi une procédure permettant d’expulser les auteurs de violences du domicile et un mécanisme assurant la prise en charge systématique des victimes.

En revanche, le même groupe constate «avec regret» que le droit luxembourgeois ne comporte pas de définition de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et que l’attention portée aux formes de violence visées par le traité autres que la violence domestique reste limitée, même si le Luxembourg a conféré le caractère d’infraction pénale à certaines d’entre elles. En d'autres termes, le groupe d'experts plaident pour la mise en place d’une prise en charge spécifique des victimes de violences sexuelles ou de viols. «Le focus a été avant tout mis jusqu’à présent par le Luxembourg sur les femmes et les hommes ainsi que les enfants victimes de violences domestiques y compris de violences sexuelles.»

Un besoin d'une ligne d'écoute nationale

De plus, le rapport constate aussi l’absence de ligne nationale d’écoute spécialisée pour les femmes victimes de violences, accessible à toute heure du jour et de la nuit, et gérée en étroite coopération avec les ONG spécialisées dans la réponse à la violence contre les femmes et à la violence domestique. «Le GREVIO exhorte les autorités luxembourgeoises à mettre en place une ligne d’écoute spécialisée, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et exclusivement destinée aux femmes victimes de la violence fondée sur le genre, qui prenne en compte l’expérience et les compétences acquises par les services spécialisés et qui s’articule avec ces services», peut-on lire dans le rapport.

Il est toutefois important de noter que des services d'assistance aux femmes en détresse existent déjà au Grand-Duché avec les associations tel que le SAVVD ou encore le S-PSYEA. «Le Luxembourg rappelle qu’il dispose au côté de la ligne d’écoute précitée la ligne 113 de la police grand-ducale dans le cadre de 7 situations de danger imminent accessible 24/7 ainsi que depuis plus de 20 ans des permanences téléphoniques des différents gestionnaires conventionnés avec lui et connus du public», note le rapport.

Pas une nécessité pour le gouvernement

De son côté, le gouvernement estime qu'au vu des données collectées depuis avril 2020, il n'existe pas de besoin dans l’immédiat d’étendre les horaires et jours de disponibilité des lignes existantes, le nombre d'appels étant assez faible, et rappelant que la ligne 113 de la police grand-ducale est accessible à n'importe quel moment dans le cadre d'une situation de danger imminent. «Le Luxembourg est néanmoins conscient de l’importance de couvrir toutes les violences visées par la Convention d’Istanbul y compris les violences fondées sur le genre et réfléchit à l’élargissement du champ d’application et de l’accessibilité de la ligne d’écoute qui s’adresserait à toutes les victimes de violence y compris de la traite des êtres humains», admettent les autorités.

Il en va de soi que toutes ces recommandations seront analysées et évaluées avec les différentes parties prenantes au niveau national, les autorités luxembourgeoises et les responsables politiques en charge au sein du nouveau gouvernement qui sortira des élections du mois d’octobre 2023.