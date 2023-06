Une lycéenne agressée: le Lycée Josy Barthel Mamer réagit

Il y a un peu plus d'une semaine, deux vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont été au centre de l'attention publique : on y voyait une élève se faire humilier sur la place de Paris. Le Lycée Josy Barthel Mamer prend position dans un communiqué de presse et se défend contre les accusations sur Facebook selon lesquelles le lycée n'aurait rien fait.

«Dès que nous avons eu connaissance des vidéos, nous avons mis en place toutes les démarches et procédures internes nécessaires, ainsi que la collaboration avec le ministère et la police», indique le communiqué. Le lycée Josy Barthel précise également qu'une commission disciplinaire a été convoquée. La décision de ce comité resterait toutefois confidentielle. «Nous avons été aussi transparents que la base légale et la protection des mineurs nous le permettent».

L'établissement indique ne pas prendre pas de décision hâtive, ni de décision sur la base d'une partie de la vérité. «L'une des valeurs du Lycée Josy Barthel serait que l'on a le droit de faire des erreurs et que l'on doit apprendre et grandir de ces erreurs».

