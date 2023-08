Une maladie potentiellement mortelle propagée par les tiques aux portes du Luxembourg

Share this with email

La menace grandit peu à peu en Europe! On parle en effet de plus en plus du virus de l'encéphalite à tiques ou TBE. Celui-ci est transmis à l'humain par piqûre de tique, dans les zones boisées humides comme le camping, les randonnées ou encore lors d'une cueillette de champignons.

On le sait, les tiques peuvent également transmettre la maladie de Lyme. Au Luxembourg, 12 cas de cette maladie ont été recensés en 2022, ce qui représente une grosse diminution par rapport aux années pré-covid. La maladie entraîne son lot de symptômes, parfois sur le long terme, mais n'est que très rarement mortelle. Tout le contraire de l'encéphalite à tiques. Et pour cause, l'infection atteint le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière dans une proportion importante des cas, et peut laisser des séquelles à vie. Selon Santé publique France, 40% des personnes touchées peuvent présenter des séquelles neurologiques pendant plusieurs années. Et puis, 0,5 à 2% des cas peuvent être mortels.

Une incidence qui ne fait que croître

Et malheureusement, l'incidence de la maladie en Europe ne fait que croître d'année en année. En France, 71 cas ont été notifiés entre mai 2021 et mai 2023. Il y a quelques jours, l'Agence nationale de santé publique a annoncé de nouvelles zones à risque, où des contaminations ont eu lieu. Et celles-ci se trouvent aux portes du Luxembourg puisqu'elles ont eu lieu dans les départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, aux portes du Grand-Duché!

Faut-il s'en inquiéter? On se rappelle qu'il y a quelques semaines à peine, le ministère de la Santé luxembourgeois évoquait un risque accru de se faire mordre par une tique, en raison de la prolifération de ces charmantes petites bêtes. En effet, avec les hivers doux et les printemps humides que nous avons connus récemment, les tiques sont plus nombreuses dans la nature.

Pas de cas recensé au Luxembourg

Contacté, le ministère de la Santé nous explique que ces dernières années, des cas ont été signalés dans les pays limitrophes. «Ils restent cependant rares à très rares avec, par exemple, deux cas en Belgique en 2018 et aucun depuis», indique le ministère. En ce qui concerne le Grand-Duché, aucun cas n'a été signalé. «Les régions où plus de cas surviennent sont l'Autriche, la Slovénie, la Slovaquie, la Hongrie, la République tchèque, les États Baltes, le sud-est de l'Allemagne et l'Est de la Suède. Le nombre de cas déclarés dans l'UE était de 3.734 en 2020 contre 2.679 cas en 2016.»

Les autorités prennent toutefois l'extension de la zone de territoire dans laquelle on retrouve des tiques infectées très au sérieux, d'autant plus que de fortes concentrations ont été repérées dans le Grand Est. «Le ministère de la Santé et la direction de la Santé suivent l'évolution de l'épidémiologie au niveau européen. En outre, la maladie est à déclaration obligatoire, donc si un cas est diagnostiqué au Luxembourg, l'inspection sanitaire sera avertie. Nous informons régulièrement sur les risques infectieux liés aux tiques et la vaccination possible pour la méningo-encéphalite à tique en cas de voyage vers des régions à risque.»

Des moyens de se protéger

Fort heureusement, il existe des moyens pour se prémunir des morsures de tiques. Des recommandations se trouvent notamment sur le site de la Santé. «Pour éviter les morsures, le port de vêtements amples et longs est conseillé. Les promeneurs doivent rester sur les chemins pour ne pas passer dans de la végétation qui pourrait porter des tiques qui attendent le passage d'un hôte. Les produits répulsifs peuvent être utilisés, mais ils sont toxiques, surtout pour les enfants et lors d'une utilisation prolongée. Si l'on voyage dans une zone à risque et que l'on y pratique des activités de plein air, on peut se faire vacciner contre la méningo-encéphalite à tiques», informe le ministère de la Santé.