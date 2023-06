Une mise à jour des smartphones Android provoque des appels intempestifs vers le 112

Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours relève une augmentation réelle de 30% de ces appels involontaires, ce qui a un impact non négligeable sur le travail des opératrices et opérateurs.

L'histoire pourrait prêter à sourire si elle n'avait pas pour conséquence une charge de travail supplémentaire inutile pour les opérateurs du 112. En effet, le CGDIS évoque, dans un communiqué publié ce jeudi, une augmentation massive du nombre croissant d’appels involontaires et abusifs au CSU-112 depuis des téléphones mobiles Android.

La raison est toute simple: la mise à jour du système d’exploitation Android 13 a amené avec elle une fonction «raccourci» permettant d’appeler les services de secours plus rapidement. Il s’est avéré que ce raccourci déclenche un nombre important d’appels involontaires vers le 112. «Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours relève une augmentation réelle de 30% de ces appels involontaires, ce qui a un impact non négligeable sur le travail des opératrices et opérateurs et peut amener à des retards dans le traitement des réelles urgences», déplore le CGDIS.

Toutefois, le problème qui touche de nombreux pays, a été relevé et la dernière mise à jour des smartphones fonctionnant sous Android solutionne celui-ci. Appel est donc fait aux utilisateurs concernés de bien vouloir vérifier si leur système d’exploitation Android est à jour et, dans le cas contraire, de bien vouloir lancer la mise à jour de façon manuelle.

Lors de la présentation du rapport annuel 2022 du CGDIS, on apprenait notamment que jamais les téléphones de la centrale téléphonique du 112, le numéro d'appel d'urgence, n'avaient autant chauffé qu'en 2022 avec 249.126 appels au total. Parmi eux, 2.866 appels abusifs. «Ces appels peuvent notamment être des personnes qui composent le numéro par erreur. Par exemple, lorsque le téléphone est dans leur poche. Mais il y a aussi des appels malveillants. Dans ces cas précis, nous portons systématiquement plainte», affirmait alors Paul Schroeder, le directeur général du CGDIS.