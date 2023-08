Une nouvelle voiture pour les vacances ? Voici les meilleures ventes au Luxembourg

Share this with email

Les ventes de voitures neuves sont en hausse au Luxembourg. Au cours du premier semestre 2023, on a enregistré 21 % de nouvelles immatriculations de plus qu'au cours de la même période en 2022. Au total, 26.494 véhicules neufs ont été immatriculés sur le premier semestre 2023, selon des chiffres de la House of Automobile. «Cette année, ce sont surtout les véhicules immatriculés par des particuliers qui ont alimenté la croissance avec un plus de 25% contre 19% pour les voitures de société. Cette tendance documente une reprise de confiance du consommateur», soulignait à l'époque le regroupement des fédérations du secteur automobile luxembourgeois.

Les mois précédant les vacances d'été sont d'ailleurs une bonne période pour changer de voiture et acheter un véhicule flambant neuf. Selon les derniers chiffres disponibles qui datent de juin, 4.762 immatriculations de voitures neuves de différentes marques ont été enregistrées par les résidents, selon les données du Statec.

Les favorites

Quelles sont les voitures préférées ? Cette année, les résidents restent fidèles à leurs préférences. Wolkswagen arrive en tête des nouvelles immatriculations dans le pays avec 691 voitures, suivi de BMW (497 véhicules) et d'Audi (421). Skoda, Mercedes-Benz et Peugeot suivent parmi les favoris.

Cinq nouvelles Porsche par jour

Le Luxembourg est l'un des pays où circulent le plus de voitures de luxe. En 2021, il était en tête du classement mondial parmi 59 pays.

En commençant par Porsche et Tesla, qui se retrouvent d'ailleurs bien classées dans le Top 20 des immatriculations de voitures neuves au premier semestre 2023. En juin, 147 nouvelles immatriculations ont été obtenues pour chacune de ces marques automobiles, soit une moyenne quotidienne de 4,9 nouveaux véhicules en circulation dans le pays en juin. Entre janvier et mai, un total de 688 Porsche et 774 Tesla ont été achetées.

Une nouvelle Ferrari tous les deux jours

Il y a également eu 16 heureux propriétaires de nouvelles Ferrari, ce qui signifie que tous les deux jours, une de ces «bombes» a fait son apparition dans le pays. Il y a également eu 11 nouvelles immatriculations de Lamborghini en juin, ainsi que deux nouvelles Bentley, une nouvelle Rolls Royce et une Cadillac.

Il convient de noter que la Rolls Royce immatriculée en juin est la deuxième à recevoir une immatriculation cette année, puisqu'entre janvier et mai, une seule de ces célèbres voitures neuves a fait l'objet d'une demande d'immatriculation dans le pays.

Depuis le début de l'année, jusqu'en mai, 48 Lamborghini, 44 Ferrari et 23 Bentley ont été immatriculées au Luxembourg.

Pour en revenir aux voitures préférées des Luxembourgeois, au cours de ces mêmes six premiers mois de l'année, de nouvelles immatriculations ont été enregistrées pour 3.195 Volkswagen, 2.588 BMW et 2.128 Audi.