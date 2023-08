Une perturbation du trafic aérien britannique entraîne des annulations jusqu'au Findel

Un problème technique du système de contrôle du trafic aérien anglais s'est soldé en une multitude d'annulations au départ et à l'arrivée du Luxembourg.

À Heathrow, le plus gros aéroport du Royaume-Uni, très peu d'avions ont pu décoller ou atterrir ce lundi. © PHOTO: AFP

De nombreux vols au départ et à destination du Royaume-Uni affichent un retard, ce lundi, en raison d'un «problème technique» qui a été identifié et corrigé, ont indiqué les autorités britanniques chargées du contrôle du trafic aérien. Cet incident est survenu alors que ce lundi est férié au Royaume-Uni et conclut un long week-end pour les Britanniques, qui sont nombreux à rentrer de vacances.

«Nous avons en ce moment un problème technique et avons mis en place des restrictions de circulation (des vols) pour des raisons de sécurité», avaient annoncé les services nationaux du trafic aérien (NATS) dans un communiqué publié peu après midi (11h GMT). «Jusqu'à ce que nos ingénieurs aient résolu ce problème, les plans de vol sont saisis manuellement, ce qui signifie que nous ne pouvons pas les traiter au même rythme», avaient-ils précisé.

Dans un nouveau communiqué paru en milieu d'après-midi, NATS a dit avoir «identifié et remédié au problème technique». «Nous travaillons désormais avec les compagnies aériennes et les aéroports pour gérer du mieux possible les vols affectés» par cette panne, selon ce communiqué.

Des annulations en pagaille au Luxembourg

Au Luxembourg, plusieurs vols en provenance ou à destination de trois des six aéroports internationaux londoniens ont ainsi été touchés par des retards et des annulations. Ainsi, seuls deux des sept vols en provenance de Londres vers le Grand-Duché ont été maintenus ce lundi. Si les vols de la British Airways vers Londres-Heathrow à 20h, et de Luxair vers Londres-City à 20h55 ont été annulés, celui opéré par Luxair à destination de Londres-City reste programmé à 22h55.

Dans le sens des départs, sept vols étaient également prévus. Les passagers Luxair à destination de London-City ont pu décoller à 8h50 et 10h50. En revanche, les clients de la British Airways n'ont pu monter à bord sur aucun des vols reliant le Grand-Duché à Heathrow, le plus gros aéroport du pays. Même le vol prévu à 20h50 a fait l'objet d'une annulation. Même peine pour les passagers du vol de Ryanair qui était prévu à 15h30 en direction de Stansted. Les voyageurs en direction de Londres-City dont le départ est prévu à 19h25 ont un peu plus de chance: leur vol est maintenu.

De son côté, l'aéroport Heathrow, a déclaré qu'il «travaillait en étroite collaboration» avec les autorités du trafic aérien et d'autres aéroports pour «minimiser l'impact» de la panne sur les passagers. «Nous constatons des retards et des annulations sont probables», a signalé pour sa part l'aéroport de Gatwick sur le réseau X (ex-Twitter).

Un Eurostar supplémentaire

«Comme toutes les compagnies aériennes utilisant l'espace aérien britannique, nos vols sont gravement perturbés par un problème majeur affectant le contrôle du trafic aérien», a prévenu la compagnie British Airways. «Nous avons dû apporter des changements significatifs à notre programme aujourd'hui», a-t-elle souligné.

On vient de nous dire que l'espace aérien est fermé. On pourrait rester là pendant 12 heures. Gabby Logan Passagère d'un vol Budapest-Londres

De nombreuses autres compagnies aériennes, dont Easyjet et Ryanair, ont pour leur part annoncé des retards et des annulations et les témoignages de voyageurs bloqués aux quatre coins de l'Europe se multiplient.

«Actuellement dans un avion sur le tarmac à l'aéroport de Budapest», a écrit la présentatrice de la BBC Gabby Logan. «On vient de nous dire que l'espace aérien est fermé. On pourrait rester là pendant 12 heures», a-t-elle ajouté sur le réseau X.

De son côté, la compagnie ferroviaire transmanche Eurostar a indiqué qu'elle ferait circuler un train supplémentaire lundi soir entre Paris et Londres «en raison des perturbations qui affectent les lignes aériennes au Royaume-Uni».