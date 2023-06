Une Pirate devient bourgmestre de Colmar-Berg

À 27 ans, Mandy Arendt fait partie des plus jeunes bourgmestres du pays. Cette éducatrice sociale est entrée au conseil communal de Colmar-Berg en novembre 2021. Aux côtés de Mathis Godefroid, elle est aussi coprésidente des Jeunes Pirates depuis juillet 2022.

Le Luxemburger Wort est revenue avec elle sur les raisons expliquant que Patrick Berens, pourtant grand vainqueur en nombre de voix, ne soit pas devenu bourgmestre, à son profit, elle qui arrivait donc deuxième.

Mandy Arendt, comment êtes-vous venue à la politique?

J'ai toujours été intéressée par la politique même si personne n’est spécifiquement engagé dans ma famille. En 2021, j'ai lu un appel de Marc Goergen sur Facebook, annonçant que les Pirates cherchaient des personnes pour participer aux élections à Colmar-Berg.

J'avais déjà suivi ce parti et je partageais ses valeurs et ses intérêts. J'ai donc pris contact avec eux et j'ai eu une excellente discussion. Les choses sont ensuite allées très vite, j'ai reçu un grand soutien.

Un autre parti n'était donc pas envisageable?

Bien sûr, on regarde ce que les autres proposent, mais je cherchais quelque chose de jeune. Nos députés sont en effet encore assez jeunes. J'ai vu à l'époque des problèmes dans la commune en ce qui concerne la protection des données et il n'y a pas d'autre parti qui en fasse autant son cheval de bataille.

À 27 ans, vous êtes encore relativement jeune. Que signifie pour vous le fait de devenir bourgmestre?

Je n'étais bien sûr pas préparée à cela. Quand j'ai vu dimanche que mon équipe avait une majorité au conseil municipal, j'ai su que je pouvais revendiquer le poste. Mon entourage m'a dit «Tu peux le faire». Mon parti ne voulait pas me pousser à le faire, mais m'a dit qu'il me soutiendrait pleinement. Je me considère comme le leader d'une jeune équipe. Après tout pourquoi ne pas devenir bourgmestre à 27 ans?

Cinq «sympathisants» A Colmar-Berg, sept candidats s'étaient présentés sous la forme d'une liste citoyenne, sous le nom de «Zesumme fir Colmer-Bierg». Seuls quatre d'entre eux entreront au prochain conseil communal. Mandy Arendt s'était en revanche lancée dans la course avec cinq «sympathisants». «Nous ne nous sommes pas présentés en tant qu'équipe, nous nous sommes simplement bien entendus», explique-t-elle.

Vous avez siégé pendant un an et demi au conseil municipal. Cette expérience politique est-elle suffisante?

Il faut bien s'entendre avec le personnel communal. Leur soutien est important. Le premier échevin Daniel Dallo est technicien communal. Jacqueline Majeres était déjà membre du conseil échevinal depuis trois ans. Cela me permet d'avoir des personnes sur lesquelles je peux m'appuyer. C'est la philosophie que j'aimerais suivre au sein de ce conseil communal.

En outre, il faut donner aux gens la chance d'acquérir de l'expérience. J'ai également de bonnes relations avec le conseil échevinal actuel, auquel je peux demander de l'aide.

Qu'est-ce qui change sous la direction d'une femme Pirate?

Il faut connaître sa commune et ses citoyens. Tout ce que les Pirates défendent au niveau national n'est pas forcément réalisable dans une commune majoritaire. Dans une commune à la proportionnelle, on vote souvent pour des listes qui ont un programme. Ici, il faut regarder ce que veut le citoyen. Mais j'aimerais bien sûr mettre en œuvre nos points principaux: transparence, participation, conseil citoyen. Je ne veux toutefois pas imposer mon parti au citoyen. Les gens m'ont élue en tant qu'individu.

Vous êtes également présidente des Jeunes Pirates. Que signifie, sur le plan national, le fait que la première femme Pirate soit parvenue à ce poste?

Cela me donne évidemment un autre profil. La priorité est désormais clairement donnée à la commune. Il faut aussi savoir partir pour laisser la place à d'autres. Je n'en suis pas désolée non plus. Nous avons beaucoup de membres jeunes et engagés.

Un vent de fraîcheur soufflera à l'avenir sur l'hôtel de ville de Colmar-Berg. © PHOTO: Gerry Huberty

L'appartenance à un parti joue-t-elle un rôle dans une commune majoritaire?

C'est difficile à dire. Quand je parle avec les gens, cela ne joue aucun rôle. Les gens m'en parlent certes, mais je ne dirais pas que le parti est un critère important.

Le conseil communal s'est-il rapidement mis d'accord sur la question de savoir qui devait siéger au conseil échevinal et qui devait assumer la fonction de bourgmestre?

Cela a en effet fait un peu de vagues. Nos cinq personnes sont arrivées à une majorité. Nous avons décidé de nous réunir avec Patrick Berens, car c'est lui qui a obtenu le plus de voix. Mardi soir, nous avons discuté avec lui. Il a expliqué qu'il ne voulait pas de poste d'échevin. La question de savoir qui allait occuper quel poste a ensuite été assez rapidement tranchée et a également été acceptée par sept voix sur huit. Seul Fernand Diederich n'a pas participé au vote.

Ces derniers jours, on a beaucoup discuté des cas où ce n'est pas la personne la plus élue qui devient bourgmestre. Comment voyez-vous cela?

Les citoyens seraient beaucoup plus à même de comprendre cela s'ils savaient comment se déroulent les discussions. Dans notre cas, par exemple, Daniel Rocha, arrivé troisième, ne voulait pas d'un poste d'échevin.

Dans une commune majoritaire, le candidat le mieux élu devrait devenir bourgmestre, [...] mais au fil des années, la volonté d'accéder au pouvoir s'est également accrue.

Est-ce une bonne idée de se présenter avec des listes de citoyens dans les communes majoritaires ?

En principe, dans une commune majoritaire, le candidat le mieux élu devrait devenir bourgmestre, les suivants étant élus au conseil échevinal. Mais au fil des années, la volonté d'accéder au pouvoir s'est également accrue dans les communes majoritaires. Il était important pour moi et mes sympathisants de nous présenter individuellement, avec nos propres idées et objectifs, pour pouvoir aborder les discussions de manière objective. Si l'on se rallie à une liste, on est partial.

Qu'est-ce qui est le plus important pour vous personnellement: être la première bourgmestre des Pirates ou la première bourgmestre de Colmar-Berg ?

La deuxième option. Le parti me soutient à 110%. Mais je pense que devenir bourgmestre est quelque chose de spécial, nous n'avons pas encore connu cela ici. C'est d'autant plus un défi pour moi de faire mes preuves.

