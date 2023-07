Une poudre mystérieuse déclenche à nouveau l'intervention de la police dans un lycée

Une enveloppe contenant une substance a été découverte dans les toilettes du lycée Michel-Rodange. Les élèves n'ont pas été autorisés à quitter l'établissement pendant un certain temps.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Une enveloppe contenant une substance a été découverte dans des toilettes du Lycée Michel Rodange ce jeudi. Une ambulance ainsi que plusieurs véhicules d'intervention du CGDIS se sont rendus sur les lieux.

Lire aussi :Une campagne pour encourager les jeunes à aider plutôt que de filmer les agressions

Quatre adultes ont été isolés et placés en observation pendant une courte période. Aucun élève ne se serait trouvé parmi ces personnes. Comme personne n'est entré en contact avec la substance, l'intervention a pu être clôturée assez rapidement et les élèves ont pu quitter l'établissement et rentrer chez eux.

Lors d'une intervention similaire lundi soir à l'école de Rosport, le travail des secouristes a été plus long, la raison étant que plusieurs personnes avaient été en contact direct avec la poudre mystérieuse.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon