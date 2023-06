Une vidéo sur le feu d'artifice a recueilli plus de 3.000 likes

Un énorme succès sur les réseaux sociaux! Une vidéo postée par la Ville de Luxembourg sur son compte Instagram montrant le feu d'artifice tiré jeudi soir, veille de la fête nationale, a recueilli en quelques heures près de 3.000 likes. A 11h30 ce vendredi, 3.518 internautes ont apprécié cette vidéo.

Le feu d'artifice a été tiré jeudi soir vers 23 heures et a duré 17 minutes. Le spectacle pyrotechnique était accompagné d'une composition musicale du Conservatoire de musique de la capitale.

Les festivités se poursuivent ce vendredi 23 juin avec à 10 heures la cérémonie officielle à la Philharmonie. 21 coups de canon seront tirés en l'honneur du Grand-Duc à Fetschenhof à 11h.

A 11 h 30, la prise d’armes s'effectuera en présence de S.A.R. le Grand-Duc et S.A.R. le Grand-Duc héritier à la place des Martyrs et l'avenue de la Liberté). S.A.R la Grande-Duchesse, LL.AA.RR. le prince Félix et la princesse Claire, S.A.R. la princesse Amalia, S.A.R. le prince Liam, S.A.R. le prince Louis et S.A.R. le prince Sébastien y assisteront à partir de la tribune officielle.



La parade militaire se tiendra comme les années précédentes dans l'avenue de la Liberté à partir de 12h. En fin de journée, à 16h30, la famille grand-ducale se rendra à la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg pour assister au Te Deum.