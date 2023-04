Une vigilance jaune aux orages ce vendredi soir au Luxembourg

Météo

MeteoLux évoque un risque, modéré, de grêle et de fortes pluies entre 16h et 22h.

Le ciel est couvert au-dessus du luxembourg ce vendredi 21 avril. D'ailleurs, MeteoLux a émis, en début d'après-midi, un avis de vigilance «jaune» aux orages, à partir de 16h et jusqu'à 22h, pour tout le pays. Il est évoqué, dans le bulletin, un risque d'orages modérés, avec la possibilité de petite grêle, de fortes pluies par endroits et de rafales pouvant atteindre les 70 km/h.

Le temps sera nuageux encore tout ce week-end au Grand-Duché. Ce samedi, des averses pourraient arroser le pays dans l'après-midi et en soirée. Il fera autour de 5°C au petit matin et de 16 à 17°C au maximum dans l'après-midi.

Dimanche, le risque de pluie sera présent tout au long de la journée, il sera un peu plus affirmé dans l'après-midi. Les températures oscilleront entre 7°C le matin et 15°C l'après-midi. Le début de semaine prochaine devrait être un peu plus ensoleillé mais il y aura toujours des averses et les températures resteront fraîches pour la saison.