Une voyante aurait escroqué 750.000 euros à une Luxembourgeoise

(lm) - Une malédiction mortelle et des frais à hauteur de 750.000 euros. Le tribunal de grande instance de Trèves se penche actuellement sur le cas d'une voyante autoproclamée qui aurait fait perdre à une famille luxembourgeoise la somme d'argent susmentionnée. Et ce, parce que la famille aurait été victime d'une malédiction mortelle. Le Trierische Volksfreund rapportait cette affaire mardi après-midi.

L'escroquerie se serait déroulée il y a dix ans, lorsque la principale accusée, une Serbe de 55 ans, aurait rencontré une jeune Luxembourgeoise dans la zone piétonne de Trèves et lui aurait proposé de lire l'avenir dans sa main. La jeune femme a alors accepté l'offre et s'est laissé convaincre que sa famille était frappée d'une malédiction mortelle.

Des pouvoirs magiques et des menaces

La voyante lui aurait alors expliqué qu'elle pouvait détourner la malédiction grâce à ses pouvoirs magiques -en passant par l'argent liquide et les objets de valeur- et aurait également attiré le reste de la famille sous son charme, comme le rapporte encore le Volksfreund.

Pendant dix ans, elle a menacé ses victimes de la mort de membres de leur famille si certains montants n'étaient pas payés. Après environ 62 paiements, la famille avait aidé la femme de 55 ans à obtenir 750.000 euros. Avec elle, ses complices, son mari de 71 ans, son fils, qui a disparu, et l'épouse de ce dernier, âgée de 28 ans, sont également inculpés.

Aucun jugement n'a été prononcé jusqu'à présent. L'accusée principale risque toutefois, en cas d'aveux, une peine de trois ans et demi à quatre ans de prison. Ses complices s'en tireraient avec une peine avec sursis, comme l'informe le Volksfreund.

Mais avant de parvenir à un accord dans ce procès, des témoins seront d'abord interrogés afin de mieux comprendre le déroulement des faits.

Jugement dans quelques jours

La première à être appelée à la barre est la femme qui a été victime de la diseuse de bonne aventure en 2013. Cette enseignante remplaçante, aujourd'hui âgée de 45 ans et originaire du Luxembourg, aurait avoué être tombée de plus en plus dans le piège des arnaques. Elle était «très crédule et sensible sur le plan émotionnel» et «soumise à une pression psychique massive».

Un jugement dans l'affaire de fraude est attendu pour le 25 juillet.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin