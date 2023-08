Vague de cambriolages au Luxembourg: comment protéger sa maison efficacement?

Share this with email

Les cambrioleurs sont particulièrement actifs ces derniers jours. La police rapporte ainsi une vague de cambriolages un peu partout dans le pays. Il faut dire que les habitations laissées vides par des occupants partis se délasser au soleil sont du pain béni pour les voleurs en tout genre.

Ainsi, pas moins de sept vols ou tentatives de vols se sont produits entre mercredi soir et ce jeudi matin. A Ehnen, mercredi après-midi, des cambrioleurs se sont introduits dans un parking souterrain, pour tenter de subtiliser des pièces de scooter mais ils ont échoué. Un peu plus tard dans l'après-midi, des malfrats ont forcé une porte pour entrer dans un local à Ehlerange mais n'y ont finalement rien volé.

Des vélos et des... bouteilles de vin

Toujours dans l'après-midi de mercredi, des inconnus ont volé deux vélos dans une cave d'un immeuble du Verlorenkost, après avoir forcé plusieurs portes. À Useldange, une maison a été fouillée par des cambrioleurs qui sont entrés par la porte de derrière et qui ont saccagé l'habitation.

Dans la soirée, des malfrats ont visité les deux caves d'un immeuble à appartements et sont repartis avec... plusieurs bouteilles de vin. A Bettembourg, un cambrioleur est entré dans un appartement, en ouvrant la fenêtre de la salle de bains. Il a fouillé les lieux et a dérobé des sacs et des bijoux.

La police indique qu'un procès-verbal a été dressé pour chacune des affaires et une enquête a été ouverte.

Quelques conseils simples

Comment dès lors protéger son habitation de manière efficace? Quelques conseils simples, mais qu'il faut connaître, suffisent parfois à dissuader les voleurs de pénétrer dans un immeuble ou une maison.

Comme pour cette série récente de cambriolages, la police constate depuis quelques années un phénomène en augmentation: les vols dans les garages et les sous-sols des complexes d'appartements. Elle recommande donc aux habitants de ne pas y entreposer d'objets de valeur. Les vélos doivent également être sécurisés avec un cadenas. Par ailleurs, les résidents doivent être vigilants et toujours penser à vérifier qui vient de sonner avant d'ouvrir la porte d'entrée principale.

Autre conseil, qui semble évident: avant chaque départ en vacances, pensez à vérifier si toutes les fenêtres et portes sont verrouillées. Les portes à l'avant de l'habitation peuvent être rendues plus sûres avec une serrure à barre transversale ou une serrure à ouverture de porte. Les fenêtres existantes peuvent être équipées de poignées de fenêtre verrouillables.

Une serrure à barre transversale se fixe sous la serrure principale de la porte d'entrée. © PHOTO: dpa

Vous devez également éviter de donner l'impression que votre maison est inhabitée. Cette impression peut être rapidement créée lorsque les stores sont fermés, la boîte aux lettres n'est pas vidée et les lumières sont éteintes le soir. C'est une sorte d'invitation pour les cambrioleurs. Il est préférable d'informer une personne de confiance de votre absence et de lui demander de vérifier que tout est en ordre.

De plus, la zone d'entrée doit être éclairée. Un éclairage extérieur avec des détecteurs de mouvement peut être utile le soir. Ils empêchent les cambrioleurs d'entrer dans la propriété sans être vus.

Ne pas crier sur tous les toits qu'on en est vacances

Les pièces qui ne sont pas au rez-de-chaussée peuvent également être ciblées par les voleurs. Par conséquent, ne laissez pas d'objets, tels que des meubles de jardin ou des poubelles, près d'une terrasse, d'une fenêtre ou d'un balcon. Ils peuvent être utilisés par les cambrioleurs comme moyens pour entrer plus facilement dans ces pièces.

Enfin et surtout, le moins de monde possible doit être au courant de vos vacances. Par conséquent, ne laissez pas sur votre répondeur un message indiquant votre absence ou n'écrivez pas sur les réseaux sociaux que vous êtes partis à l'autre bout du monde.

Pour apprendre à mieux protéger votre habitation, le Service national de Prévention de la Criminalité (SNPC) de la police nationale conseille les personnes qui sont intéressées sur tous les aspects de la prévention des cambriolages. Cette consultation est gratuite et se déroule au sein de votre habitation.

L'alarme, le moyen le plus efficace

Les agents vous parleront des moyens mécaniques de sécuriser la maison ou l'appartement. Mais la SNPC peut aussi renseigner sur l'installation et le fonctionnement d'un système d'alarme. Selon la police, les aides techniques restent le moyen le plus efficace de se protéger contre les cambriolages, surtout lorsqu'elles sont visibles. Un système d'alarme peut être couplé au smartphone et envoyer un avertissement au téléphone portable dès que quelqu'un essaie de pénétrer par effraction dans votre maison.

Un système d'alarme est le meilleur moyen de dissuader les cambrioleurs © PHOTO: Guy jallay

Enfin, la police propose le service gratuit «Départ en Vacances». Si vous prévoyez de voyager prochainement, vous pouvez en informer la police via un formulaire en ligne. La police intégrera alors votre quartier résidentiel et plus particulièrement votre maison dans les patrouilles pendant votre absence.