Véhicules vintage à Steinfort et univers steampunk à Echternach ce week-end

Des belles mécaniques, des activités sur l'eau ou encore une plongée dans les univers celte ou romain. Voici notre sélection de sorties au Luxembourg et en Grande Région ce week-end.

Au Luxembourg

• Le rendez-vous des gros cubes, c'est à Beaufort! Le HardBall a débuté ce vendredi et se poursuit ce samedi, et nul doute que les motards seront nombreux au rendez-vous, et le public également. Il y aura différents stands, de vêtements pour la pratique de la moto entre autres, mais pas seulement.

• On reste dans le domaine mécanique, avec l'exposition et bourse "Vintage cars & bike" à Steinfort ce samedi et ce dimanche, de 9h à 18h. Il s'agit de la 9e édition de cette exposition et bourse d'échanges réservées aux motos, tracteurs, et véhicules fabriqués avant 1985. L'entrée est gratuite.

• Direction l'est du pays, et Echternach, pour la sixième édition de la «steampunk convention», ce week-end. Un voyage dans le temps dans le centre historique de la ville, sur le thème de «la transformation de la Petite Marquise». Rendez-vous samedi et dimanche, à partir de 11h.

On trouve des créations originales à la "steampunk convention". © PHOTO: Archives LW/Gerry Huberty

• Non loin de là, en Moselle luxembourgeoise, le week-end sera rythmé par la manifestation «Wine culture enjoy». Soit une compilation d'expositions, de concerts, de visites guidées et de dégustations de vins dans différentes villes et différentes caves de la région. Le programme complet est disponible ici.

En France et en Belgique • A Metz, il est toujours temps de profiter du festival Constellations, et notamment du magnifique mapping vidéo sur la cathédrale Saint-Etienne. A Thionville, les animations de "Rive et cœur de ville en fête" se poursuivent tout le mois d'août, le programme est riche et varié. • Pont-à-Mousson propose un voyage au temps des Celtes, avec le festival Celt'in Lor samedi et dimanche. Au programme: des concerts, un marché celtique ou encore des jeux pour petits et grands. • Rendez-vous sportif à Vielsalm avec la "Sean Kelly Classic", une course cyclo-touristique dont c'est la 37e édition ce samedi 5 août. Trois circuits de 79, 130 et 162 km sont au programme, tout comme des marches. On peut encore s'inscrire sur place, au départ, pour 10 euros.

En Allemagne

• A Sarrebruck, le week-end est marqué par le Saar-Spektakel, une grande fête de l'eau (sans aucun rapport avec la météo des derniers jours néanmoins). Au centre-ville, le long de la Sarre, le public pourra assister à des courses de Drachenboot (bateaux-dragon) entre différentes équipes. Différentes activités et démonstrations sont également au programme, sur les berges comme sur la rivière.

• La Villa Borg, à Perl, propose ses journées romaines, samedi et dimanche, de 10h à 18h. Soit une plongée dans une cité de l'époque, avec ses artisans, ses légionnaires et évidemment ses gladiateurs. L'entrée est payante, à 12 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants de 7 à 14 ans.

© PHOTO: Photo d'illustration/Harald Tittel/dpa

• Le Moselmusikfestival se poursuit, et il fait étape à Trèves ce week-end. Le concert de Max Mutzke & Marialy Pacheco Trio feat. Thomas Quasthoff, samedi, est complet, mais il reste des places pour celui de l'Asian Youth Orchestra, dimanche, en l'église Saint-Maximin. Les tickets sont en vente ici.